Abinader informa que invitará oficialmente al papa León XIV a visitar RD

Roma, Italia.— El presidente Luis Abinader informó este domingo, a su llegada a Roma, Italia, que aprovechará su visita de Estado al Vaticano para invitar oficialmente a Su Santidad el papa León XIV a visitar la República Dominicana en 2027, durante la audiencia que sostendrá con el pontífice como parte de su agenda oficial.

El mandatario explicó que desea invitar al papa León XIV, quien visitó el país anteriormente cuando era sacerdote. Abinader indicó que llevará un obsequio para el pontífice, cuyo contenido prefirió mantener como sorpresa.

“Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como Papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como Papa”, expresó el mandatario.

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Participará en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO

El jefe de Estado manifestó que, durante su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacará la importancia de mantener la meta de Hambre Cero y mejorar la nutrición de los dominicanos.

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“Ya no es solamente llegar a Hambre Cero, sino mantenerse ahí e ir mejorando también la calidad de la nutrición de nuestro país”, expresó.

La agenda contempla abordar los resultados alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre, la sostenibilidad de esos avances y la mejora de la calidad nutricional de la población.

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Abinader explicó que sostendrá reuniones con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y otros funcionarios del organismo, junto con representantes del Ministerio de Agricultura dominicano.

Asimismo, señaló que participará en una jornada dedicada al objetivo de Hambre Cero y sostendrá conversaciones sobre otros asuntos relacionados con la agricultura nacional.

El mandatario también tiene previsto reunirse con autoridades italianas para tratar temas de interés bilateral y fortalecer los vínculos turísticos, empresariales y económicos entre ambas naciones.

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Viaje a Praga, República Checa para participar en el Foro 2000

El martes, el presidente Abinader viajará a Praga, República Checa, para participar en el Foro 2000, un espacio dedicado a la democracia fundado por el líder checo Václav Havel.

El gobernante explicó que fue invitado a pronunciar una conferencia sobre la reforma constitucional dominicana y la experiencia democrática del país. Además, adelantó que aprovechará la visita para conocer empresas checas con potencial de inversión en la República Dominicana.