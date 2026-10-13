Abinader inaugura salón dominicano en la FAO y reafirma compromiso Hambre Cero

Italia.- El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, durante la inauguración del salón República Dominicana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Como parte de su agenda, el mandatario también entregó al Museo de la FAO una obra escultórica del artista dominicano Juan Trinidad, con la que se destaca el talento artístico nacional en este espacio internacional.

Durante el acto inaugural del salón República Dominicana, Abinader destacó que este espacio representa un símbolo del compromiso nacional con la iniciativa Hambre Cero y con el propósito de garantizar una mejor alimentación y condiciones de vida dignas para la población.

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Nuevo salón

El jefe de Estado expresó su orgullo de que la República Dominicana cuente con un salón en las instalaciones de la FAO y manifestó su deseo de que cada dominicano que visite el lugar recuerde la responsabilidad del país de continuar trabajando por la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Este salón representa el compromiso de la República Dominicana con Hambre Cero y con la dignidad humana, que es el fin, el objetivo de cualquier gobernante”, manifestó el mandatario.

Durante sus palabras, el presidente agradeció al director general de la FAO, Qu Dongyu. Así como a los ministros, embajadores, miembros de la delegación dominicana y al personal del organismo internacional que contribuyeron a la realización de esta iniciativa.

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El gobernante señaló que la presencia de este espacio en Roma constituye un motivo de orgullo para el país, pero también un compromiso de continuar consolidando los esfuerzos dirigidos a combatir el hambre y mejorar la nutrición de los dominicanos.