Abinader inaugura los Juegos Mundiales de Policía con delegaciones de 32 países

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El presidente Luis Abinader inauguró este lunes los IV Juegos Mundiales de Policía de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP), que reúnen a delegaciones de 32 países del 26 al 30 de octubre en República Dominicana.
La ceremonia se celebró en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde el mandatario declaró abiertas las competencias y deseó éxitos a los participantes.
“Que Dios los acompañe a cada delegación y que ganen los mejores”, expresó Abinader.
República Dominicana es sede por primera vez en el Caribe
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la celebración del evento representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional. También el intercambio de experiencias entre los cuerpos policiales.
Raful también resaltó el papel del deporte en la transformación de la Policía Nacional, especialmente en la formación, la disciplina y el ejercicio del servicio policial.
Por su parte, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, agradeció a la USIP por elegir al país como sede y reconoció el trabajo del comité organizador.
El presidente de la USIP, general Mohammed Al-Dhaheri, señaló que los juegos trascienden la competencia deportiva, al promover la amistad y la cooperación entre policías de diferentes naciones.
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Competencias en tres destinos del país
Las competencias se desarrollarán en instalaciones de Santo Domingo, San Cristóbal y Cap Cana, con disciplinas como tiro práctico. Además de carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3×3, voleibol de playa y golf.
El programa contempla acceso gratuito para el público en las áreas abiertas y los recintos habilitados.
Esta cuarta edición se celebra por primera vez en el Caribe. Las anteriores tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, en 2015; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en 2017; y Milán, Italia, en 2019.
Como parte de las actividades previas, la antorcha recorrió las 19 regionales policiales del país. El medallista olímpico dominicano Gabriel Mercedes participó en el encendido del pebetero durante la ceremonia inaugural.
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