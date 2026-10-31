Abinader inaugura Caipi para 250 niños en San Pedro de Macorís

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El presidente Luis Abinader inauguró un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Pedro de Macorís, que beneficiará a 250 niños de entre 0 y 5 años.
La infraestructura la construyó la Dirección de Infraestructura Escolar, con una inversión de RD$71.2 millones, y ofrecerá servicios a familias de sectores como Barrio Lindo, Juan Pablo Duarte, Villa Maranatha, Barrio Restauración y Villa Progreso II.
La directora ejecutiva del INAIPI, Xiomara Guante, informó que con esta apertura la provincia cuenta con nueve CAIPI y 13 Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI), para un total de 22 centros con capacidad para atender a 6,659 niños.
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