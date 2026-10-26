Abinader asegura que crisis en Haití no representa mayor riesgo para RD

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la República Dominicana no enfrenta actualmente su mayor nivel de riesgo en la frontera con Haití. El mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas dominicanas cuentan con mejores condiciones para responder ante cualquier amenaza.

Durante su participación en La Agenda Semanal, Abinader afirmó que la inseguridad que afecta a Haití no se ha extendido al territorio dominicano. Asimismo, destacó las medidas de vigilancia que mantiene su administración en la zona fronteriza.

«Las Fuerzas Armadas están mejor preparadas, en personal, equipamiento y preparación», expresó el jefe de Estado al referirse a la capacidad de respuesta de las instituciones militares.

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Abinader descarta aumento del riesgo en la frontera con Haití

El presidente sostuvo que, aunque Haití atraviesa una compleja situación de inseguridad, República Dominicana mantiene condiciones diferentes y dispone de mecanismos para proteger su territorio.

Según explicó, el Gobierno da seguimiento permanente a los acontecimientos del vecino país y mantiene medidas preventivas para responder ante posibles amenazas.

Abinader insistió en que la crisis haitiana no ha provocado un deterioro equivalente de la seguridad en República Dominicana. A pesar de ello, reconoció la importancia de mantener la vigilancia fronteriza.

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Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por la violencia y la inestabilidad en Haití.