Abinader asegura que crisis en Haití no representa mayor riesgo para RD

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Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la República Dominicana no enfrenta actualmente su mayor nivel de riesgo en la frontera con Haití. El mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas dominicanas cuentan con mejores condiciones para responder ante cualquier amenaza.
Durante su participación en La Agenda Semanal, Abinader afirmó que la inseguridad que afecta a Haití no se ha extendido al territorio dominicano. Asimismo, destacó las medidas de vigilancia que mantiene su administración en la zona fronteriza.
«Las Fuerzas Armadas están mejor preparadas, en personal, equipamiento y preparación», expresó el jefe de Estado al referirse a la capacidad de respuesta de las instituciones militares.
Abinader descarta aumento del riesgo en la frontera con Haití
El presidente sostuvo que, aunque Haití atraviesa una compleja situación de inseguridad, República Dominicana mantiene condiciones diferentes y dispone de mecanismos para proteger su territorio.
Según explicó, el Gobierno da seguimiento permanente a los acontecimientos del vecino país y mantiene medidas preventivas para responder ante posibles amenazas.
Abinader insistió en que la crisis haitiana no ha provocado un deterioro equivalente de la seguridad en República Dominicana. A pesar de ello, reconoció la importancia de mantener la vigilancia fronteriza.
Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación por la violencia y la inestabilidad en Haití.
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Fuerzas Armadas cuentan con mayor preparación, según Abinader
El mandatario destacó que las Fuerzas Armadas han fortalecido sus capacidades operativas mediante la preparación del personal, el equipamiento y la planificación de las operaciones de seguridad.
Aseguró que estas condiciones permiten al país responder con mayor eficacia ante eventuales situaciones que puedan comprometer la soberanía nacional.
El jefe de Estado también resaltó el trabajo de las instituciones responsables de proteger la frontera. Abinader reiteró que la seguridad nacional continúa entre las prioridades de su administración.
No obstante, durante sus declaraciones no presentó cifras específicas sobre el número de militares desplegados ni indicadores que permitan comparar las capacidades actuales con las de años anteriores.
Gobierno mantiene vigilancia ante crisis haitiana
Abinader reiteró que las autoridades dominicanas continúan atentas a la evolución de la situación en Haití y a sus posibles consecuencias para República Dominicana.
El presidente señaló que la planificación, el fortalecimiento de las instituciones militares y las medidas de protección fronteriza forman parte de la estrategia gubernamental para preservar la seguridad nacional.
Aunque descartó que el país atraviese su momento de mayor riesgo en la frontera, sostuvo que el Gobierno continuará aplicando las medidas necesarias para proteger el territorio dominicano.
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