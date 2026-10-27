Abinader: La frontera nunca antes había estado tan protegida como ahora

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la frontera dominicana cuenta con el mayor nivel de protección de su historia y advirtió que no permitirá la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional.

El mandatario atribuyó esta capacidad al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que disponen de más personal, vehículos blindados, drones y recursos aéreos, navales y de inteligencia. También sostuvo que la crisis de seguridad en Haití no se ha extendido hasta la frontera dominicana.

“Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella. Actuaremos en coordinación con el Gobierno de Haití, pero no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera”, expresó.

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Defensa reporta que las bandas no avanzan hacia la frontera

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que, aunque las pandillas controlan al menos el 70 % de Puerto Príncipe y corredores logísticos importantes, los desplazamientos de población se producen principalmente hacia el oeste de Haití y no hacia los pasos fronterizos con República Dominicana.