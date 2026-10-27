Abinader: La frontera nunca antes había estado tan protegida como ahora

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El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la frontera dominicana cuenta con el mayor nivel de protección de su historia y advirtió que no permitirá la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional.
El mandatario atribuyó esta capacidad al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que disponen de más personal, vehículos blindados, drones y recursos aéreos, navales y de inteligencia. También sostuvo que la crisis de seguridad en Haití no se ha extendido hasta la frontera dominicana.
“Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella. Actuaremos en coordinación con el Gobierno de Haití, pero no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera”, expresó.
Defensa reporta que las bandas no avanzan hacia la frontera
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que, aunque las pandillas controlan al menos el 70 % de Puerto Príncipe y corredores logísticos importantes, los desplazamientos de población se producen principalmente hacia el oeste de Haití y no hacia los pasos fronterizos con República Dominicana.
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Explicó que se mantiene el monitoreo en Jimaní y Elías Piña. Agregó que grupos haitianos de autodefensa protegen sus comunidades y contribuyen a impedir desplazamientos hacia zonas próximas a la frontera.
Según los informes de inteligencia citados por el ministro, tampoco se registra presencia de bandas criminales organizadas en el norte de Haití. Dichos informes indican, particularmente en Juana Méndez, localidad fronteriza con Dajabón.
República Dominicana ofrece apoyo logístico a la misión internacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que el país no participa directamente en las operaciones militares contra las pandillas haitianas por los principios que rigen las misiones internacionales de paz y los riesgos diplomáticos que podría generar la intervención de un Estado vecino en el conflicto.
No obstante, indicó que República Dominicana colabora con el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF), aprobado por la ONU. Lo hace mediante facilidades para el tránsito de contingentes, evacuaciones médicas, operaciones aéreas humanitarias y traslado de sangre, suministros y equipos destinados a la misión.
De acuerdo con los datos presentados, unos 2,181 efectivos internacionales están desplegados en Haití. La meta es elevar esa cifra a aproximadamente 5,500 en los próximos tres meses.
Abinader recuerda gestiones ante la ONU
El presidente señaló que desde septiembre de 2021 ha impulsado gestiones diplomáticas ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para alertar sobre el deterioro de la seguridad haitiana y promover una respuesta conjunta de la comunidad internacional.
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