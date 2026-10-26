Abinader felicita a Lula por su elección para un nuevo mandato en Brasil

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, felicitó al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su elección para un nuevo mandato, tras la jornada electoral celebrada en Brasil.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Abinader saludó al pueblo brasileño por su participación en el proceso electoral. También manifestó su interés en continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

“Saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa celebrada en el día de hoy. Al presidente @LulaOficial, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, escribió el jefe de Estado dominicano.

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