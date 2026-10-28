Abinader e Ito Bisonó expresan condolencias por tragedia ferroviaria en España

El presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Ito Bisonó, manifestaron su solidaridad con el pueblo español tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha dejado al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos.

A través de sus cuentas en la red social X, ambos funcionarios expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, desearon una pronta recuperación a las personas lesionadas.

«Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español», publicó el presidente Abinader.

El mandatario agregó que, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, hacía llegar sus más sentidas condolencias a los afectados por el siniestro. Asimismo, que deseaba la recuperación de los heridos.

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De su lado, el canciller Ito Bisonó también expresó su pesar por lo ocurrido. Extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifestó su deseo de que las personas heridas puedan recuperarse pronto.

Bisonó aprovechó su mensaje para lamentar el fallecimiento de su amiga, la exministra española Fátima Báñez, a cuyos familiares y allegados envió su más sentido pésame.