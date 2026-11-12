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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la entrega de un apartamento a la campeona olímpica Marileidy Paulino, en cumplimiento de una promesa asumida con la atleta como reconocimiento a sus logros deportivos y a su trayectoria representando a la República Dominicana en competencias internacionales.

La entrega contó con la colaboración del Banco de Reservas, que facilitó las gestiones para materializar el compromiso presidencial.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, quienes participaron en el acto de entrega de la vivienda.

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La velocista recorrió su nuevo apartamento junto a familiares y representantes del Gobierno.

Ubicación y características de la vivienda

El apartamento está ubicado en el sexto nivel de la torre Alba Patricia VI, en el Distrito Nacional, y cuenta con una superficie total registrada de 154.83 metros cuadrados, que incluye la vivienda de 115.19 metros cuadrados, un balcón de 5.37 metros cuadrados, dos espacios de estacionamiento que suman 32.30 metros cuadrados y otras áreas complementarias.

La entrega fue realizada por disposición del presidente Abinader, quien solicitó al presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, colaborar con las gestiones necesarias para hacer realidad el compromiso asumido con la medallista olímpica.

La entidad financiera estatal actuó como brazo ejecutor de esta iniciativa del Gobierno dominicano, facilitando el proceso que permitió materializar la entrega del inmueble a la atleta.

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1. Apartamento entregado a la campeona olímpica Marileidy Paulino en el Distrito Nacional.

La promesa presidencial

Durante el acto, se recordó que el presidente Luis Abinader había conversado telefónicamente con Marileidy Paulino después de una de sus victorias internacionales, ocasión en la que le reiteró su compromiso de entregarle una vivienda como reconocimiento a sus logros deportivos.

En aquella conversación, según se relató durante el encuentro, el mandatario le manifestó a la atleta: “Mira, tengo que entregarte lo que hablamos”, una promesa que se materializó con la entrega del apartamento.

Autoridades destacan cumplimiento del compromiso

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El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó el papel de la institución financiera estatal en la ejecución de las iniciativas dispuestas por el jefe de Estado, particularmente aquellas dirigidas a reconocer los logros de los dominicanos en distintos ámbitos.

“Somos un brazo ejecutor del presidente Abinader”, expresó Aguilera, al referirse a la participación del banco en las gestiones que permitieron cumplir la promesa presidencial.

Por su parte, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, agradeció al presidente Abinader y a Banreservas el respaldo ofrecido a los deportistas dominicanos, tanto mediante la inversión en instalaciones deportivas como a través de los incentivos y reconocimientos otorgados a los atletas.

El funcionario destacó que la entrega de la vivienda representa el cumplimiento de un compromiso con una deportista cuyos resultados han contribuido a proyectar internacionalmente a la República Dominicana.

“Gracias al Banco de Reservas también por habernos ayudado y facilitado cumplir este objetivo y esta promesa del Gobierno dominicano”, manifestó el ministro.

Durante la entrega, Marileidy Paulino expresó su agradecimiento a Dios y compartió con las autoridades y sus familiares la satisfacción de recibir su nuevo apartamento.

El encuentro contó también con la presencia de familiares de la velocista, quienes la acompañaron durante la entrega y el recorrido por la vivienda.

Reconocimiento a una trayectoria olímpica

Marileidy Paulino conquistó la medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de París 2024, con un tiempo de 48.17 segundos, actuación con la que estableció un récord olímpico y se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

Previamente, en Tokio 2020, había obtenido dos medallas de plata: una en los 400 metros planos y otra como integrante del relevo mixto de 4×400 metros, resultados que marcaron el inicio de su trayectoria como medallista olímpica.

La atleta también se proclamó campeona mundial de los 400 metros en Budapest 2023 y obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, competencia en la que estableció un récord nacional de 47.98 segundos.

Sus resultados la han situado entre las principales figuras del atletismo internacional y la han convertido en una de las deportistas dominicanas con mayor cantidad de medallas olímpicas.

Con la entrega de este apartamento, el presidente Luis Abinader cumple el compromiso asumido con Marileidy Paulino, como parte de las acciones del Gobierno dominicano dirigidas a reconocer los logros de los atletas que representan al país en competencias internacionales.