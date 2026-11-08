Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE

Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la segunda jornada de entrega de títulos de propiedad en el sector El Almirante II, municipio Santo Domingo Este, donde 2,500 familias recibieron los documentos que acreditan sus terrenos.

Abinader calificó la entrega como un acto de justicia social para las familias que tenían décadas esperando la titulación de sus terrenos. También destacó que los documentos representan un patrimonio para los beneficiarios y sus descendientes.

El mandatario aseguró que el Gobierno continuará con estas jornadas en distintas localidades del país. Entre los próximos puntos mencionó Sabana Perdida y comunidades de las regiones Sur y Este.

Publicidad

“Esto es justicia a las familias que tienen, décadas viviendo aquí y, además, desarrollo económico, porque ahora ustedes tienen mucho más, tienen un patrimonio real para sus familias”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Duarte Méndez, esta entrega representa un ahorro de aproximadamente RD$200 millones para los beneficiarios.

Los comunitarios tenían casi cuatro décadas esperando la titulación de sus terrenos, por lo que recibieron los documentos como la materialización de una aspiración que durante años habían esperado.

En la primera jornada de titulación realizada en esta localidad, las autoridades entregaron más de mil documentos. Además, adelantaron que otras familias serían beneficiadas en una próxima etapa, como parte del proceso para alcanzar un total de 6,000 familias con sus propiedades tituladas.