Abinader participa en encuentro empresarial iberoamericano en Madrid

El presidente Luis Abinader participó este miércoles en la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España, donde representantes de gobiernos y del sector privado llamaron a fortalecer la cooperación para impulsar el desarrollo económico y social de la región.

La actividad contó con la presencia del rey Felipe VI de España y los jefes de Estado y de Gobierno de Costa Rica, Laura Fernández; Bolivia, Rodrigo Paz; España, Pedro Sánchez; y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro. También participó el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Durante el encuentro, Abinader destacó que República Dominicana tiene oportunidades económicas más allá del turismo. Además, planteó la importancia de diversificar la economía y compartir conocimientos para enfrentar desafíos comunes del Caribe, como el sargazo.

Publicidad

Los líderes abordaron temas como el emprendimiento, las inversiones, el cambio climático, la inteligencia artificial y la seguridad jurídica. También analizaron la necesidad de fortalecer las instituciones y promover el desarrollo con las personas como eje central.

El rey Felipe VI señaló que los desafíos actuales requieren coordinación entre los gobiernos y las empresas. Sostuvo que al sector público le corresponde garantizar infraestructuras, educación y formación, mientras que las compañías deben invertir, innovar y generar empleos de calidad.

Empresarios presentan diez compromisos

Durante la clausura, el presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, presentó el documento Compromiso empresarial por el futuro de Iberoamérica.

Publicidad

La propuesta reúne diez compromisos que serán presentados en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para este jueves en Madrid.

Entre las prioridades figuran aumentar la participación empresarial en las iniciativas de desarrollo regional, promover la inversión productiva y el empleo de calidad, fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) e impulsar el emprendimiento.

El documento también plantea avanzar en innovación, transformación digital, sostenibilidad, desarrollo del talento y formalización del tejido productivo.

Publicidad

Asimismo, propone establecer mecanismos de cooperación público-privada y utilizar indicadores para evaluar los avances y rendir cuentas periódicamente.

Entregan premios y traspasan presidencia empresarial

El encuentro también incluyó la entrega de los Premios Iberoamericanos de Calidad, que reconocieron iniciativas vinculadas con la innovación, la sostenibilidad y la cooperación.

La empresa Gestrisam recibió el galardón a las Mejores Prácticas en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También fueron distinguidos Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, Colombia, y Luis Isasi Fernández de Bobadilla, presidente de Santander España.

Además, Antonio Garamendi traspasó la presidencia del CEIB a Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Con esta edición, el Encuentro Empresarial Iberoamericano reafirmó su papel como espacio de diálogo entre el sector privado y los gobiernos en el marco de las cumbres regionales.