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El presidente Luis Abinader y el titular del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, encabezaron la graduación de 17,000 jóvenes del programa Talento Digital, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades tecnológicas y facilitar el acceso al mercado laboral.

La actividad se realizó en la Casa San Pablo y corresponde a la segunda graduación del programa, que ya registra más de 23,000 personas certificadas y 110,000 inscritas.

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que la formación tecnológica permite ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento, especialmente entre los jóvenes de sectores populares.

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También resaltó el desempeño de Miguel Matos, oriundo de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, quien obtuvo la mejor calificación académica del programa.

Formación y oportunidades laborales

Talento Digital fue lanzado en agosto de 2025 y ofrece cursos gratuitos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web.

El programa cuenta con dos modalidades de formación: una enfocada en la búsqueda de empleo y otra en el emprendimiento. Además, dispone de una plataforma que conecta a los participantes con empresas que necesitan personal capacitado en tecnología.

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Conexión con empresas

Según los datos ofrecidos por el Indotel, esta herramienta reúne cerca de 3,000 talentos y 30 empresas, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

La iniciativa es impulsada por el Indotel, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecución de la empresa Cymetria, como parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación y empleo tecnológico en República Dominicana.

Indotel

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) es el órgano regulador del mercado de telecomunicaciones en la República Dominicana