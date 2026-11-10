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Abinader encabeza graduación de 17 mil jóvenes en Talento Digital

La actividad se realizó en la Casa San Pablo y corresponde a la segunda graduación del programa, que ya registra más de 23,000 personas certificadas y 110,000 inscritas.Durante el acto, Gómez Mazara destacó que la formación tecnológica permite ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento, especialmente entre los jóvenes de sectores populares..

Redacción CDN
Abinader encabeza graduación de 17 mil jóvenes en Talento Digital
Abinader encabeza graduación de 17 mil jóvenes en Talento Digital
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El presidente Luis Abinader y el titular del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, encabezaron la graduación de 17,000 jóvenes del programa Talento Digital, una iniciativa que busca fortalecer las habilidades tecnológicas y facilitar el acceso al mercado laboral.

La actividad se realizó en la Casa San Pablo y corresponde a la segunda graduación del programa, que ya registra más de 23,000 personas certificadas y 110,000 inscritas.

Durante el acto, Gómez Mazara destacó que la formación tecnológica permite ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento, especialmente entre los jóvenes de sectores populares.

También resaltó el desempeño de Miguel Matos, oriundo de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, quien obtuvo la mejor calificación académica del programa.

Formación y oportunidades laborales

Talento Digital fue lanzado en agosto de 2025 y ofrece cursos gratuitos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, ciencia de datos y desarrollo web.

El programa cuenta con dos modalidades de formación: una enfocada en la búsqueda de empleo y otra en el emprendimiento. Además, dispone de una plataforma que conecta a los participantes con empresas que necesitan personal capacitado en tecnología.

Conexión con empresas

Según los datos ofrecidos por el Indotel, esta herramienta reúne cerca de 3,000 talentos y 30 empresas, y ha generado aproximadamente 800 conexiones laborales.

La iniciativa es impulsada por el Indotel, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecución de la empresa Cymetria, como parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación y empleo tecnológico en República Dominicana.

Indotel

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) es el órgano regulador del mercado de telecomunicaciones en la República Dominicana

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