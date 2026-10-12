Abinader, tercer presidente mejor valorado de América Latina

Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se posiciona como el tercer presidente mejor valorado de América Latina en el mes de octubre, de acuerdo al Ranking de Presidentes de Latinoamérica de CB Global Data.

De acuerdo con el informe, Abinader registra 51.9% de imagen positiva (20.7% muy buena y 31.2% buena), 42.5% negativa y 5.6% no sabe/no contesta.

Con relación a los datos del mes de septiembre, en este resultado, sube 1.1 puntos porcentuales (50.8% a 51.9%).

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El ranking regional es encabezado por:

1-) Claudia Sheinbaum (México) , 69.3%.

2-) Nayib Bukele (El Salvador), 68.3%.

3-) Luis Abinader (República Dominicana) , 51.9%.