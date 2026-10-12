Abinader, tercer presidente mejor valorado de América Latina

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Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se posiciona como el tercer presidente mejor valorado de América Latina en el mes de octubre, de acuerdo al Ranking de Presidentes de Latinoamérica de CB Global Data.
De acuerdo con el informe, Abinader registra 51.9% de imagen positiva (20.7% muy buena y 31.2% buena), 42.5% negativa y 5.6% no sabe/no contesta.
Con relación a los datos del mes de septiembre, en este resultado, sube 1.1 puntos porcentuales (50.8% a 51.9%).
El ranking regional es encabezado por:
1-) Claudia Sheinbaum (México) , 69.3%.
2-) Nayib Bukele (El Salvador), 68.3%.
3-) Luis Abinader (República Dominicana) , 51.9%.
Notas relacionadas
Le siguen Laura Fernández, de Costa Rica con 51.0% en 4to lugar y Abelardo De La Espriella de Colombia con 49.7% en 5to lugar.
En el otro extremo, los mandatarios con peor imagen son Bernardo Arévalo de Guatemala con 31.0% y Delcy Rodríguez de Venezuela con 32.3%.
La encuesta fue realizada del 5 al 8 de octubre de 2026, con una muestra de 2,966 casos, un margen de error de 1.8% y metodología de entrevistas online. El estudio evaluó a 18 presidentes latinoamericanos de forma simultánea.
El posicionamiento coloca a Abinader como el mandatario mejor valorado del Caribe y el segundo mejor valorado de Centroamérica y el Caribe, por encima de todos los presidentes de Sudamérica incluidos en la medición.
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