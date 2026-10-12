Abinader y Delcy Rodríguez buscan ampliar la cooperación entre RD y Venezuela

Posible compra de combustibles venezolanos

Abinader explicó que conversaron sobre la posibilidad de reanudar las compras directas de combustibles venezolanos. Entre los productos mencionó el AC30 y el gas licuado de petróleo (GLP).

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Según lo informado, las autoridades de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) discutirán las condiciones de estas operaciones.

El mandatario también se refirió a la reciente reapertura del consulado dominicano en Venezuela, que permaneció cerrado durante más de dos años.

El cierre ocurrió después de que el Gobierno dominicano cuestionara los resultados de las elecciones venezolanas de julio de 2024. En esos comicios, Nicolás Maduro fue declarado ganador.

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Venezuela designará un cónsul en Santo Domingo

Por su parte, Rodríguez agradeció a República Dominicana el apoyo brindado a Venezuela tras la tragedia causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia dominicana, la funcionaria destacó que el equipo de rescate y el personal médico dominicanos estuvieron entre los primeros en llegar a su país tras el sismo.

Asimismo, Rodríguez expresó su interés en ampliar la cooperación energética y turística. También informó a Abinader que Venezuela designará próximamente un cónsul para atender a sus ciudadanos en Santo Domingo.

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Durante la reunión, ambos países también plantearon organizar una miniserie de béisbol entre sus selecciones, bajo el nombre de “La Revancha”.

Reanudan acercamiento tras tensiones diplomáticas

República Dominicana fue uno de los siete países a los que Venezuela exigió retirar de inmediato a sus representantes diplomáticos el 29 de julio de 2024.

La medida se produjo después de que esos gobiernos cuestionaran los resultados de las elecciones presidenciales. En ese proceso, el organismo electoral venezolano proclamó ganador a Nicolás Maduro.

Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero, comenzó una nueva etapa política en Venezuela.

Rodríguez describió ese período como un “nuevo momento político”. Señaló que está marcado por una estrecha colaboración con Washington, la apertura a la inversión extranjera y el retorno gradual del país a la comunidad internacional.

También mencionó cambios en el gabinete y el alto mando militar.

Estos cambios facilitaron un nuevo acercamiento entre los gobiernos dominicano y venezolano. Además, permitieron la reapertura del consulado dominicano en Caracas.

Miles de venezolanos

República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor población de migrantes y refugiados venezolanos.

Según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizados a febrero de 2026, el país acoge a unas 99,700 personas de esa población.