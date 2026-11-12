 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Abinader congela precios de combustibles hasta el 7 de enero de 2027

El Gobierno mantendrá estables los combustibles hasta el 7 de enero de 2027 si el subsidio semanal no supera RD$1,500 millones.

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Foto de archivo del presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional / foto: Presidencia
Foto de archivo del presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional / foto: Presidencia
¿Quieres resumir esta noticia?

El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que los subsidios semanales no superen los RD$1,500 millones. La medida busca aliviar el impacto de la crisis internacional en la economía dominicana.

El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, bajo la condición de que el subsidio estatal no exceda los RD$1,500 millones semanales.

Presidente Luis Abinader
Presidente Luis Abinader

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader, quien explicó que la decisión busca ofrecer tranquilidad a la población ante el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

El mandatario indicó que la semana pasada el subsidio destinado a los combustibles alcanzó los RD$1,310 millones, una cifra que se mantiene RD$190 millones por debajo del límite establecido para sostener la medida.

Notas relacionadas

Gobierno estima subsidios por RD$50,000 millones

Abinader estimó que el gasto del Gobierno en subsidios a los combustibles rondará los RD$50,000 millones al cierre de 2026.

Ver esta publicación en Instagram
Publicación de Instagram

El presidente explicó que el país enfrenta una situación económica compleja debido a la crisis internacional, caracterizada por el incremento del petróleo y de los productos derivados, cuyos efectos repercuten directamente en la economía nacional.

«Hemos decidido mantener estable los precios de los combustibles hasta el 7 de enero del 2027, siempre y cuando ese subsidio no sobrepase los 1,500 millones de pesos semanales», expresó el jefe de Estado.

Asimismo, señaló que el Gobierno asumirá ese esfuerzo para evitar que las variaciones internacionales se traduzcan en aumentos inmediatos para los consumidores dominicanos.

Abinader reúne sectores económicos por crisis internacional

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de distintos sectores de la economía nacional, convocados por el Gobierno para abordar los efectos de la crisis internacional.

En la reunión participaron representantes de diferentes sectores económicos, entre ellos:

  • Industriales.
  • Transportistas.
  • Comerciantes.
  • Representantes de distintas actividades productivas.

Abinader sostuvo que el aumento de los precios del petróleo y sus derivados representa un desafío para la economía dominicana, por lo que consideró necesario coordinar acciones con los sectores que inciden directamente en la actividad económica.

El mandatario reiteró que la estabilidad de los combustibles dependerá de que el subsidio semanal se mantenga dentro del límite establecido, en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos.

Te puede interesar

  1. República DominicanaAbinader respalda a Bukele en Haití y pide coordinación militar
  2. República DominicanaJustiniano Montero asume hoy presidencia de la Suprema Corte de Justicia
  3. República DominicanaAbinader entrega a Marileidy Paulino el apartamento que le había prometido
  4. EconómicasComerciantes garantizan estabilidad de precios y abastecimiento de alimentos para Navidad
  5. República DominicanaAbinader nombra a tres integrantes del Consejo de Juegos de Azar
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:CombustiblesLuis AbinaderEconomía dominicana
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS