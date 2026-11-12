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El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que los subsidios semanales no superen los RD$1,500 millones. La medida busca aliviar el impacto de la crisis internacional en la economía dominicana.

El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, bajo la condición de que el subsidio estatal no exceda los RD$1,500 millones semanales.

Presidente Luis Abinader

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader, quien explicó que la decisión busca ofrecer tranquilidad a la población ante el aumento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

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El mandatario indicó que la semana pasada el subsidio destinado a los combustibles alcanzó los RD$1,310 millones, una cifra que se mantiene RD$190 millones por debajo del límite establecido para sostener la medida.

Gobierno estima subsidios por RD$50,000 millones

Abinader estimó que el gasto del Gobierno en subsidios a los combustibles rondará los RD$50,000 millones al cierre de 2026.

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El presidente explicó que el país enfrenta una situación económica compleja debido a la crisis internacional, caracterizada por el incremento del petróleo y de los productos derivados, cuyos efectos repercuten directamente en la economía nacional.

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«Hemos decidido mantener estable los precios de los combustibles hasta el 7 de enero del 2027, siempre y cuando ese subsidio no sobrepase los 1,500 millones de pesos semanales», expresó el jefe de Estado.

Asimismo, señaló que el Gobierno asumirá ese esfuerzo para evitar que las variaciones internacionales se traduzcan en aumentos inmediatos para los consumidores dominicanos.

Abinader reúne sectores económicos por crisis internacional

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de distintos sectores de la economía nacional, convocados por el Gobierno para abordar los efectos de la crisis internacional.

En la reunión participaron representantes de diferentes sectores económicos, entre ellos:

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Industriales.

Transportistas.

Comerciantes.

Representantes de distintas actividades productivas.

Abinader sostuvo que el aumento de los precios del petróleo y sus derivados representa un desafío para la economía dominicana, por lo que consideró necesario coordinar acciones con los sectores que inciden directamente en la actividad económica.

El mandatario reiteró que la estabilidad de los combustibles dependerá de que el subsidio semanal se mantenga dentro del límite establecido, en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos.