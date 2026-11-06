Abinader condecora a historiadora española Carmen Iglesias

Madrid, España. -El presidente Luis Abinader encabezó el acto de condecoración con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, a la doctora Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert y directora de la Real Academia de la Historia de España, en reconocimiento a sus valiosos aportes y a su destacada trayectoria e intensa labor académica.

Su trabajo ha contribuido al conocimiento de las ideas políticas y su relación con las instituciones, así como a la transformación de las sociedades, comprendiendo las circunstancias de cada época. También reconociendo las contradicciones propias de toda experiencia humana, expresó Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

“Esta convicción adquiere especial relevancia para España y la República Dominicana, naciones vinculadas por siglos de historia compartida, cuyo estudio requiere rigor científico, independencia de criterios у disposición al diálogo entre distintas perspectivas”, señaló Reyes.

En el acto se valoró el rigor científico de Carmen Iglesias. Además de su extensa producción intelectual, que reúne más de 200 publicaciones, y su labor como docente e investigadora. También premios recibidos durante su trayectoria profesional que la han convertido en una de las figuras más destacadas de la historiografía española contemporánea.

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También se destacó su gestión al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y su participación en el Consejo de Estado. Además de su empeño por acercar el conocimiento histórico a la sociedad.

Carmen Iglesias, previo a la imposición de la medalla, mostró genuina emoción por la distinción. También agradeció al presidente y a la Academia Dominicana de Historia por la misma, tras haber pertenecido por 20 años al Foro de América, recorriendo “prácticamente todas las ciudades y los países de América Latina”.

Carmen Iglesias, previo a la imposición de la medalla, mostró genuina emoción por la distinción.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó; el embajador dominicano en España, Tony Raful. También la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante ONU Turismo, Anabel Bueno; el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, entre otras personalidades.