Abinader se reúne con presidenta del Banco Europeo de Inversiones

El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro bilateral con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La reunión forma parte de los acercamientos que desarrolla Luis Abinader en espacios internacionales para atraer inversiones a República Dominicana. Estas iniciativas buscan promover el desarrollo y el bienestar de la población.

El Banco Europeo de Inversiones tiene presencia en el país. Además, cuenta con una oficina regional para el Caribe, ubicada en Santo Domingo.