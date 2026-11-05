Abinader se reúne con presidenta del Banco Europeo de Inversiones

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El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro bilateral con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
La reunión forma parte de los acercamientos que desarrolla Luis Abinader en espacios internacionales para atraer inversiones a República Dominicana. Estas iniciativas buscan promover el desarrollo y el bienestar de la población.
El Banco Europeo de Inversiones tiene presencia en el país. Además, cuenta con una oficina regional para el Caribe, ubicada en Santo Domingo.
Notas relacionadas
Áreas de inversión
Entre los proyectos que respalda el Banco Europeo de Inversiones en República Dominicana figuran los relacionados con la acción climática y la energía.
También apoya iniciativas de infraestructura de transporte y de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Estas áreas forman parte de los sectores en los que la entidad europea mantiene proyectos en el país.
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