Abinader dará primer picazo de la autopista del Ámbar en 15 días

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Madrid España. – El presidente Luis Abinader afirmó que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria fue entregada con fondos del Gobierno por un monto de RD$ 5,780 millones.
El jefe de Estado se pronunció al dar inicio a sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF (Banco de Desarrollo de América Latiga y el Caribe), entidad financiera multilateral que mostró interés en respaldar la construcción de la obra.
La preparación del terreno ya inició en Montellano, Puerto Plata, así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacando que ya se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos francos en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.
Más que conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata
La autopista del Ámbar, esperada por años, no solo transformará la conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata, reduciendo un trayecto de más de una hora a unos 35 minutos, sino que también se será determinante para el desarrollo de la región Norte al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.
Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD$28,800 millones.
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RD y el CAF
Con más de 20 años de cooperación, el CAF contribuye con el impulso de iniciativas de desarrollo sostenible e inclusivo en el país, y en 2025 inauguraron oficinas en Santo Domingo, potenciando aún más su capacidad de apoyo a proyectos de desarrollo humanos
En su Estrategia de País 2024-2028, priorizan mejorar la calidad de vida con el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales. De igual modo, apoya con la dinamización de los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero; así como inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.
Paralelamente, CAF ha apoyado al sector privado mediante líneas de crédito con BANDEX, Banco BHD y BanReservas, enfocadas en MIPYMES, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible.
República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno en 2021.
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