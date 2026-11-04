Abinader dará primer picazo de la autopista del Ámbar en 15 días

Madrid España. – El presidente Luis Abinader afirmó que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria fue entregada con fondos del Gobierno por un monto de RD$ 5,780 millones.

El jefe de Estado se pronunció al dar inicio a sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF (Banco de Desarrollo de América Latiga y el Caribe), entidad financiera multilateral que mostró interés en respaldar la construcción de la obra.

La preparación del terreno ya inició en Montellano, Puerto Plata, así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacando que ya se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos francos en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

Publicidad

Más que conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata

La autopista del Ámbar, esperada por años, no solo transformará la conexión entre las provincias Santiago y Puerto Plata, reduciendo un trayecto de más de una hora a unos 35 minutos, sino que también se será determinante para el desarrollo de la región Norte al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.

Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD$28,800 millones.