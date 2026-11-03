Abel Martínez exhorta a los dominicanos a no ser indiferentes ante la política

Santiago, RD.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, hizo un llamado a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, a no mantenerse de espaldas a la política, al considerar que las decisiones políticas tienen una incidencia directa en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la salud y la educación hasta el empleo, los salarios y la seguridad.

Durante un encuentro realizado en los sectores Buena Vista y Los Rieles, de Santiago, Martínez compartió una reflexión sobre la necesidad de que la población comprenda que, aunque muchas personas afirman no interesarse por la política, esta sí influye directamente en sus vidas y en las oportunidades que tienen para desarrollarse.

La política en diversas esferas de la vida

“A quienes me dicen que no se meten en política, les digo: pues mira qué cosa, porque la política sí se mete en tu vida, impactando en tu salud. La política sí se mete en tu educación, en el salario que tú recibes, en tu empleo y en la seguridad, por lo tanto, no le demos la espalda. Empecemos desde hoy en nuestra vida cotidiana, a hablar con la gente, con nuestros compañeros, vecinos y familiares”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el país necesita soluciones concretas y no más discursos, al tiempo que planteó que esas soluciones no llegarán por sí solas, sino que requieren participación, compromiso e involucramiento de la ciudadanía en los asuntos que afectan su presente y su futuro.

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El líder opositor aseguró que hay mucha belleza y bondad desde el ejercicio político, “miles de hombres y mujeres dispuestos a darlo todo por el bienestar de los demás, porque la política es hermosa. Lo que sí hay es un grupito de políticos malos a los que hemos elegido por error”.