Abel Martínez califica de «estafa electoral» el cambio prometido por el PRM

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó de «estafa electoral» el cambio que prometió el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante su campaña.

El exalcalde de Santiago aseguró que las acciones del Gobierno han generado desesperanza entre los ciudadanos. También atribuyó a la actual gestión el aumento del desempleo, la inseguridad y el deterioro de la calidad de vida.

Martínez expresó estas opiniones durante varios encuentros con dirigentes peledeístas y ciudadanos, como parte de la iniciativa «Café con Abel».

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Durante las reuniones, afirmó que el país necesita recuperar la esperanza y construir un futuro distinto de cara a las elecciones de 2028.

El dirigente opositor dijo que sus recorridos por distintas comunidades le han permitido conocer las dificultades de las familias. Mencionó los problemas que enfrentan las madres solteras, los jóvenes que buscan empleo y los trabajadores que no logran cubrir los gastos de sus hogares.

Asimismo, llamó a la población a evaluar la trayectoria y capacidad de los dirigentes políticos antes de las próximas elecciones.

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«Debemos ganarle la batalla a la apatía, al engaño, a las falsas promesas y a la incapacidad», expresó Martínez.

El aspirante presidencial aseguró que continúa en contacto con las bases del PLD, líderes comunitarios y ciudadanos para fortalecer su proyecto político con miras a 2028.