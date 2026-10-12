Abel Martínez acusa al Gobierno de dejar desprotegidos a los arroceros

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de dejar desprotegidos a los productores de arroz frente a la apertura comercial y la entrada de importaciones estadounidenses sin aranceles.

Durante su encuentro Un Café con Abel, el dirigente político cuestionó la falta de medidas para preparar al sector arrocero ante la eliminación progresiva de los aranceles contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Martínez calificó de improvisada la respuesta de las autoridades y sostuvo que el Gobierno dispuso de varios años para impulsar políticas de apoyo, financiamiento y asistencia técnica que permitieran a los productores nacionales competir en mejores condiciones.

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