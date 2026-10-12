Abel Martínez acusa al Gobierno de dejar desprotegidos a los arroceros

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El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de dejar desprotegidos a los productores de arroz frente a la apertura comercial y la entrada de importaciones estadounidenses sin aranceles.
Durante su encuentro Un Café con Abel, el dirigente político cuestionó la falta de medidas para preparar al sector arrocero ante la eliminación progresiva de los aranceles contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Martínez calificó de improvisada la respuesta de las autoridades y sostuvo que el Gobierno dispuso de varios años para impulsar políticas de apoyo, financiamiento y asistencia técnica que permitieran a los productores nacionales competir en mejores condiciones.
“El arroz que nos comemos, que llega a nuestra mesa, los dominicanos consumimos al año más de quince millones de quintales, y una de las economías más sólidas del sector agropecuario tiene que ver con el arroz”, expresó.
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Abel Martínez critica falta de apoyo a los productores de arroz
El dirigente peledeísta afirmó que los arroceros enfrentan incertidumbre debido a la falta de alternativas para competir con el cereal importado desde Estados Unidos.
Según Martínez, las autoridades debieron aprovechar el tiempo disponible para fortalecer la producción nacional antes de la apertura comercial. En ese sentido, cuestionó que no se implementaran medidas suficientes para mejorar la productividad y reducir las dificultades que enfrenta el sector.
“Tuvo tiempo para dignificar a nuestros productores, para darle préstamos blandos, crédito, asesoría, para que nuestros productores de arroz pudieran competir”, manifestó.
El aspirante presidencial también criticó la derogación, hace unas semanas, del decreto presidencial de 2024 que regulaba la importación del arroz. A su juicio, el Gobierno debió preparar previamente a los productores para afrontar los cambios en las condiciones del mercado.
Entre las medidas que, según Martínez, debieron impulsarse figuran el acceso a financiamiento en condiciones favorables, la asistencia técnica y el fortalecimiento de la capacidad productiva de los agricultores.
“El Gobierno los soltó en banda”
Martínez aseguró que la falta de respuestas mantiene preocupados a los productores, quienes temen las consecuencias de competir con las importaciones estadounidenses sin contar con suficiente respaldo estatal.
“Hoy están desesperados, los que producen el arroz que va diariamente a nuestra mesa, porque el Gobierno los soltó en banda”, afirmó.
El dirigente del PLD insistió en que el arroz representa una actividad fundamental para la economía agropecuaria dominicana. Además, destacó su importancia para la alimentación de millones de personas y el sustento de las familias que dependen de su producción.
Finalmente, advirtió que las dificultades del sector arrocero no solo afectan a los agricultores. También plantean desafíos para el abastecimiento nacional y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
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