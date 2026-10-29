¡A viajar barato! Arajet ofrece descuentos de hasta 50 %

La aerolínea dominicana Arajet anunció una promoción especial con descuentos de hasta un 50 % en la tarifa base de vuelos internacionales, para viajar a distintos destinos de su red en América y el Caribe.

Según se informó, los pasajeros podrán adquirir sus boletos hasta el 5 de noviembre de 2026 utilizando el código promocional HALLOTRIP al momento de realizar la compra. La promoción aplica para viajes entre el 16 de noviembre de 2026 y el 13 de junio de 2027.

La oferta estará disponible en todos los mercados donde opera la aerolínea y en las clases tarifarias Classic, Comfort y Extra, con opciones para que los viajeros planifiquen sus vacaciones, escapadas o viajes de negocios.

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Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, expresó que la promoción responde al compromiso de la aerolínea de ofrecer tarifas competitivas. También para facilitar la conectividad entre los mercados donde opera.

“En Arajet queremos seguir creando oportunidades para que más personas puedan viajar y descubrir nuevos destinos a precios accesibles. Con esta promoción, nuestros pasajeros podrán planificar sus próximos viajes y aprovechar las ventajas de nuestra red internacional”, señaló.

La aerolínea explicó que los descuentos aplican únicamente sobre la tarifa base y no incluyen impuestos, tasas ni cargos de transporte. Asimismo, precisó que la oferta varía según la clase tarifaria y está sujeta a disponibilidad en una cantidad limitada de asientos.