¡A sacar los abrigos! Indomet anticipa temperaturas más frescas

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La temporada frontal comenzó en noviembre y se extenderá hasta mediados de abril, período en el que los sistemas frontales pueden provocar temperaturas más frescas, lluvias y cambios en las condiciones del tiempo.

La llegada de diciembre podría coincidir con condiciones atmosféricas propias de la temporada frontal en República Dominicana, una etapa del año caracterizada por la incidencia de frentes fríos, vientos del norte y un descenso gradual de las temperaturas.

De acuerdo con las perspectivas del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), noviembre marca el inicio de este período, que se prolonga hasta mediados de abril.

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Durante esos meses, entre siete y ocho frentes fríos afectan directamente al territorio dominicano en promedio. Sin embargo, la cantidad puede variar de un año a otro.

Los sistemas frontales también pueden influir indirectamente en el país y favorecer episodios de lluvias. En ocasiones, su incidencia puede presentarse con intervalos de tres a cinco días, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

¿Qué se espera con las temperaturas en diciembre? El Indomet explica que, durante la temporada frontal, las temperaturas descienden gradualmente como parte de la transición estacional. Publicidad Este descenso puede intensificarse después del paso de sistemas frontales, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. Las zonas montañosas suelen experimentar las temperaturas más bajas debido a su altitud. Entre las localidades que registran ambientes más frescos figuran Valle Nuevo, Constanza, Hondo Valle, Rancho Arriba y Polo. En cambio, las zonas bajas y costeras pueden mantener tardes calurosas, aunque con menor intensidad que durante los meses de mayor calor. Publicidad El organismo meteorológico no establece en este informe temperaturas específicas para diciembre de 2026, pero explica que la temporada frontal favorece condiciones más frescas durante los próximos meses. Noviembre tendrá lluvias por encima de lo normal en varias regiones En cuanto a las precipitaciones, los pronósticos analizados por el Indomet favorecen un noviembre húmedo, principalmente en las regiones noroeste, norte y noreste, así como en la vertiente norte de la Cordillera Central. La perspectiva multimodelo CCSR/IRI, emitida en octubre para el trimestre noviembre de 2026 a enero de 2027, señala alrededor de un 40 % de probabilidad de que las precipitaciones superen los valores normales en gran parte del país. Esta probabilidad es más favorable hacia las regiones noroeste y norte. Sin embargo, no significa que lloverá un 40 % más, sino que existe esa posibilidad de registrar precipitaciones por encima de los valores habituales. Las lluvias tampoco serán continuas. Se esperan períodos de mayor actividad alternados con disminuciones temporales.