A Domínguez Brito le da vergüenza que por empresarios corruptos señalen a peledeístas de ladrones

Santo Domingo, R.D.-El exprocurador Francisco Domínguez Brito se quejó de que por empresarios corruptos que fueron parte de entramados en gobiernos de Danilo Medina acusen a los peledeístas de ser ladrones.

Asimismo, Domínguez Brito se quejó de que algunos de los investigados en la operación Calamar no serán sometidos a la justicia cuando confesaron al Ministerio Público que eran parte del entramado corrupto. Y que supuestamente devolvieron dinero y nada pasa legalmente con ellos.

Dejó establecido que la mayoría de los acusados de corrupción no son verdaderos peledeístas. Y que no es gente que compartía los ideales de Juan Bosch, sino que son financiadores de campaña anteriores y las presentes.

“Lo que está sucediendo es que lo que no están sometidos del gobierno nuestro fueron personas que financiaron económicamente al PRM y al presidente Abinader. Entonces todavía la cosa es como más doloroso. Tú dices, esta gente que no eran peledeístas que nunca cogieron una bandera, que nunca que engranojaron con el himno del partido. Dentro del gobierno de mi partido se llevan tres mil, cuatro mil millones de pesos, y por ellos nos dicen que somos todos ladrones. No lo someten, le dejan la mayoría del dinero que se robaron en los gobiernos nuestros y aparte de eso disimulen que lo entregaron. A mí me da vergüenza todo eso”, dijo Dominguez Brito en un programa de televisión.

Domínguez Brito se refirió a un grupo de empresarios que es señalado como investigados en la operación Calamar, que habrían llegado a acuerdo con el Ministerio Público. Y a los que no se le impondrá penas algunas.