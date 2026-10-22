318 exprófugos se entregaron a la justicia entre agosto y octubre

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- Un total de 318 personas con asuntos pendientes con la justicia dominicana se han entregado voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 21 de octubre de 2026, según reportó este jueves la Policía Nacional.
De acuedo con el documento difundido por la institución, las entregas se disparon en este mes de octubre, con un total de 165 en lo qu va del mes. Seguido de septiembre con 122 entregas voluntarias y agosto con 31.
Esta última cifra refleja una aceleración de las entregas en las últimas semanas del período evaluado.
Robo y asalto encabezan los casos
De acuerdo con los registros oficiales, los delitos de robo y asalto constituyen el principal motivo de entregadas a las autoridades. Por estas causas se contabilizaron 76 casos, equivalentes al 23.9 % de las 318 personas registradas.
El homicidio ocupa el segundo lugar, con 75 personas, que representan el 23.6 % del total. En tercer lugar figura el tráfico de drogas, con 49 casos, equivalentes al 15.4 %, lo que sitúa estos tres grupos delictivos entre las principales causas de búsqueda y posterior entrega voluntaria.
El balence detalla que, además que 38 personas se entregaron por agresión y violencia; 21 por robo de vihículos; 14 por delitos sexuales, y 45 por otras faltas.
El documento asegura que las entregas por homicidios representan el 23.6 por ciento; robos y asaltos 23.9; por tráfico de drogas el 15.4%; por agresión el 11.9%; por robo de vehículos el 6.6%; por delitos sexuales el 4.4% y las demás representan el 14.2%.
Personas buscadas
Se recuerda que a inicios de octubre, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 50 mil personas figuraban como buscadas por las autoridades dominicanas. La cifra corresponde a individuos requeridos por la justicia y refleja la magnitud de los casos pendientes de localización.
Pesqueira agregó que el número de órdenes de arresto vigentes supera al de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular más de una orden pendiente. Esta distinción significa que la cantidad de mandatos judiciales no equivale necesariamente al número de prófugos.
PN mantiene el llamado
La Policía Nacional mantiene el llamado a las personas que tengan órdenes de arresto pendientes a que se entreguen ante las autoridades por las vías institucionales correspondientes.
Recordó que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición de la justicia para que sus casos continúen conforme a los procedimientos legales establecidos.
Te puede interesar
- «Se hizo justicia», dice sonriente imputado en caso Senasa enviado a casa
- Realizan marcha en Barranca para exigir justicia por muerte de adolescente
- Abinader entrega 2,500 títulos de propiedad en el Almirante II de SDE
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo