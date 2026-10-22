318 exprófugos se entregaron a la justicia entre agosto y octubre

Robo y asalto encabezan los casos

De acuerdo con los registros oficiales, los delitos de robo y asalto constituyen el principal motivo de entregadas a las autoridades. Por estas causas se contabilizaron 76 casos, equivalentes al 23.9 % de las 318 personas registradas.

El homicidio ocupa el segundo lugar, con 75 personas, que representan el 23.6 % del total. En tercer lugar figura el tráfico de drogas, con 49 casos, equivalentes al 15.4 %, lo que sitúa estos tres grupos delictivos entre las principales causas de búsqueda y posterior entrega voluntaria.

El balence detalla que, además que 38 personas se entregaron por agresión y violencia; 21 por robo de vihículos; 14 por delitos sexuales, y 45 por otras faltas.

Publicidad

El documento asegura que las entregas por homicidios representan el 23.6 por ciento; robos y asaltos 23.9; por tráfico de drogas el 15.4%; por agresión el 11.9%; por robo de vehículos el 6.6%; por delitos sexuales el 4.4% y las demás representan el 14.2%.

Personas buscadas

Se recuerda que a inicios de octubre, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 50 mil personas figuraban como buscadas por las autoridades dominicanas. La cifra corresponde a individuos requeridos por la justicia y refleja la magnitud de los casos pendientes de localización.

Pesqueira agregó que el número de órdenes de arresto vigentes supera al de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular más de una orden pendiente. Esta distinción significa que la cantidad de mandatos judiciales no equivale necesariamente al número de prófugos.

Publicidad

PN mantiene el llamado

La Policía Nacional mantiene el llamado a las personas que tengan órdenes de arresto pendientes a que se entreguen ante las autoridades por las vías institucionales correspondientes.

Recordó que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición de la justicia para que sus casos continúen conforme a los procedimientos legales establecidos.