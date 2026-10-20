314 exprófugos se han entregado entre agosto y octubre

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Santo Domingo, RD.- Un total de 314 personas con asuntos pendientes con la justicia dominicana se han entregado voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Los datos se dieron a conocer tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader y reflejan un aumento significativo de las entregas en este mes de octubre, ya que en solo 16 días se entregaron 161 personas de forma voluntarias.
En tanto que, en septiembre se entregaron a la justicia 122 personas y 31 en la segunda quincena de agosto.
E acuerdo con el desglose, entre el 17 y el 31 de agosto se entregaron 31 personas; en septiembre 122, mientras que del 1 al 16 de octubre se sumaron otras 161. Esta última cifra refleja una aceleración de las entregas en las últimas semanas del período evaluado.
Robo y asalto encabezan los casos
De acuerdo con los registros oficiales, los delitos de robo y asalto constituyen el principal motivo de entregadas a las autoridades. Por estas causas se contabilizaron 76 casos, equivalentes al 24.2 % de las 314 personas registradas.
El homicidio ocupa el segundo lugar, con 71 personas, que representan el 22.6 % del total. En tercer lugar figura el tráfico de drogas, con 49 casos, equivalentes al 15.6 %, lo que sitúa estos tres grupos delictivos entre las principales causas de búsqueda y posterior entrega voluntaria.
Además, 38 personas eran requeridas por agresión y violencia, que representan el 12.1 %; 21 por robo de vehículos, equivalentes al 6.7 %, y 14 por delitos sexuales, para un 4.5 %. Otras 45 eran buscadas por diferentes infracciones, que en conjunto representan el 14.3 %.
Personas buscadas
A inicio de octubre, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 50 mil personas figuraban como buscadas por las autoridades dominicanas. La cifra corresponde a individuos requeridos por la justicia y refleja la magnitud de los casos pendientes de localización.
Pesqueira agregó que el número de órdenes de arresto vigentes supera al de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular más de una orden pendiente. Esta distinción significa que la cantidad de mandatos judiciales no equivale necesariamente al número de prófugos.
PN mantiene el llamado
La Policía Nacional mantiene el llamado a las personas que tengan órdenes de arresto pendientes a que se entreguen ante las autoridades por las vías institucionales correspondientes.
Recordó que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición de la justicia para que sus casos continúen conforme a los procedimientos legales establecidos.
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