314 exprófugos se han entregado entre agosto y octubre

Robo y asalto encabezan los casos

De acuerdo con los registros oficiales, los delitos de robo y asalto constituyen el principal motivo de entregadas a las autoridades. Por estas causas se contabilizaron 76 casos, equivalentes al 24.2 % de las 314 personas registradas.

El homicidio ocupa el segundo lugar, con 71 personas, que representan el 22.6 % del total. En tercer lugar figura el tráfico de drogas, con 49 casos, equivalentes al 15.6 %, lo que sitúa estos tres grupos delictivos entre las principales causas de búsqueda y posterior entrega voluntaria.

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Además, 38 personas eran requeridas por agresión y violencia, que representan el 12.1 %; 21 por robo de vehículos, equivalentes al 6.7 %, y 14 por delitos sexuales, para un 4.5 %. Otras 45 eran buscadas por diferentes infracciones, que en conjunto representan el 14.3 %.

Personas buscadas

A inicio de octubre, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 50 mil personas figuraban como buscadas por las autoridades dominicanas. La cifra corresponde a individuos requeridos por la justicia y refleja la magnitud de los casos pendientes de localización.

Pesqueira agregó que el número de órdenes de arresto vigentes supera al de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular más de una orden pendiente. Esta distinción significa que la cantidad de mandatos judiciales no equivale necesariamente al número de prófugos.

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PN mantiene el llamado

La Policía Nacional mantiene el llamado a las personas que tengan órdenes de arresto pendientes a que se entreguen ante las autoridades por las vías institucionales correspondientes.

Recordó que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición de la justicia para que sus casos continúen conforme a los procedimientos legales establecidos.