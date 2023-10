El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes puso atención a dos denuncias gradas de este tipo de estafa, una vivienda y una villa turística

Santo Domingo, RD.-Cada vez son más comunes las denuncias por estafas en alquileres de viviendas y villas turisticas que llegan a las autoridades. Pero esos delitos raras vez encuentran condenas judiciales.

Los testimonios revelan que el papel desempeñado por las autoridades en este asunto es ineficiente, transformando la Internet, utilizada para prácticamente todo en la actualidad. En una especie de ciudad sin ley. La falta de regulación y control por parte de las entidades encargadas ha permitido que proliferen prácticas fraudulentas en línea. Y crea un entorno digital donde la impunidad parece ser moneda corriente.

Caso de estafa en villa turística a Janet de Jesús

La irresistible oferta y el precio tentador fueron las señales que captaron la atención de Janet. La llevó a alquilar la villa para la celebración del cumpleaños de su hija.

El enlace de la página, que se identificó como parte de «Villa Campos RD» en Instagram y como «Villa Luxuries» en WhatsApp, aseguró que el precio reducido era una oferta exclusiva válida solo por dos días.

“Elegí esta página por Instagram porque la vi un poco segura porque tenía muchos seguidores y ellos tenían comprobantes de otros clientes. Le escribí La villa se llama La Página, se llama Villa Campos. Le escribí al enlace de WhatsApp, dice Villa Luxuries. Entonces ahí me contactó un muchacho y empezamos a hablar por WhatsApp y lo creí un poco segura. Ahí él me dijo que tenía que depositar el 50%. Yo le hice una transferencia y luego de ahí él me mandó la ubicación de la villa. Me mandó un recibo y seguí creyendo que era segura”, narra Janet.

En su conversación por WhatsApp con un supuesto representante de la compañía, notó una discrepancia entre los nombres, a pesar de esto procedió con el alquiler, confiando en la seguridad que le transmitía la aparente popularidad de la página.

La comunicación se volvió cada vez más lenta y evasiva “Yo le dije que si tenían una oficina física, me dijeron que no, que estaba en Bávaro, la oficina, o sea, yo, te ponen una dirección lejos para que tú no acceda, ir para que tú todo sea por azar. Me dijeron que la forma más rápida era todo yo. Lo hacían por WhatsApp y por correo”, explica la estafada.

El momento clave de la estafa llegó cuando De Jesús llamó al lugar donde supuestamente había reservado la villa. Descubrió que no existía ninguna reserva a su nombre. Al confrontar a los estafadores, prometieron devolverle el dinero, pero hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta.

Janet acudió a la fiscalìa haceer la denuncia, hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta ni seguimiento claro sobre su caso.

Una madre cayó en una trampa mortal de estafa

Todo comienza con la mudanza a una nueva ciudad. “Alguien me habló de la plataforma de Facebook Market y entonces empecé a ver apartamentos más o menos con los con los detalles que yo ando buscando y ahí contacto a alguien que tenía una publicación de un apartamento que tenía los todo lo que yo quería como lo que yo andaba buscando”, asi comienza la travesia de la denunciante.

La persona se identificaba en Facebook como Juan Dilones, pero su nombre real es Juan Antonio Nolasco Reyes. Este individuo actuaba como intermediario del supuesto arrendador.

“Pues para principio de julio, día para ser exactos. Día seis El señor que fue jueves seis, me contacta y me dice que tiene un apartamento como tal cual yo lo busco, que ese apartamento me va, me va a gustar”, prosigue su relato.

Al día siguiente, la denunciante visitó el cuarto piso del apartamento en el Residencial Terraza del Norte, en la calle Olof Palme, sector Los Padros. El lugar cuenta con tres habitaciones, cuarto de servicio, dos estacionamientos y otras comodidades. El costo de alquiler se fijó en 36,500 pesos mensuales.

Indica que se “dirijo hacia su residencia y que él dice que me mandó una ubicación de hecho y el señor allí me dice que había que hacer unas cuantas remodelaciones, que como yo tenía niñas le iban a poner la una malla al balcón, que se le iban a poner unas verjas, algunas de las ventanas, porque era un piso alto para mayor seguridad. Y yo le dije que de acuerdo, Qué perfecto para mí si iban a hacer todo eso”

Ese mismo día hizo un depósito a una cuenta que él me mandó diciendo que era la cuenta del propietario llamado Edwin Edward, perdón, Edward Núñez.

Notaria pública parte de la red de estafadores

Pasaron dos días, y Nolasco la contactó para que fuera a firma un contrato notarizado que, en lugar de ser una garantía, se convierte en un instrumento de engaño, para la denunciante la abogado notaria Eugenia Mesa Fortuna, es una figura clave en el fraude, y se pregunta ¿Cómo pudo esta profesional permitir tal engaño? Y ¿Cuál es su papel en esta red de estafadores?

En menos de dos ya había desembolsado 79 mil pesos, en ese momento su sexto sentido le dijo que algo iba mal por lo que le solicito a Nolasco el título de propiedad del supuesto dueño, identificado como Edward Núñez, quien conforme la denunciante pudiera estar tras la rejas por cargos de narcotráfico, elevando el riesgo asociado con su transacción inmobiliaria.

La denunciante describe una de las artimañas utilizadas por Nolasco, señalando que este nunca se ha negado a devolverle el dinero pagado. No obstante, posteriormente, descubre que el mismo apartamento que iba a alquilar por 36 mil pesos mensuales fue arrendado por 1,500 dólares, es decir, el doble de la tarifa acordada con ella.

Estafadores tienen prontuario delictivo

En la sede de la fiscalía, la denunciante se enfrenta a una impactante revelación: Juan Antonio Nolasco Reyes tiene un historial de múltiples denuncias por estafas vinculadas al mismo patrón de fraudes relacionados con alquileres. Sorprendentemente, a pesar de estas acusaciones, Nolasco continúa en libertad.

Además, conforme nuestra investigación Edward Núñez fue apresado por haberle ocupado 27 porciones de cocaína y fue acusado al menos en dos ocasiones por robo, de su lado, Juan Antonio Nolasco Reyes, tienen varias denuncia de estafa con el mismo modo operandi.

El 26 de julio de este año, hace casi tres meses, la denunciante presentó una querella contra Nolasco en la fiscalía del Distrito Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades.

Por: Angela Ramírez, Reporte Especial con JC