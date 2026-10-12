A los 12 años mató por primera vez: la historia de un exdelincuente

De la delincuencia juvenil al liderazgo criminal

El hombre aseguró que, desde los 12 hasta aproximadamente los 30 años, llegó a controlar grupos de entre 10 y 15 jóvenes. Además de ejercer influencia sobre hombres adultos vinculados a la delincuencia.

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Según su relato, la violencia se convirtió en una forma de obtener reconocimiento y mantener su posición entre otros delincuentes. Afirmó que su reputación creció en los barrios y que llegó a sentirse respetado por el temor que inspiraba.

También relató que, cuando tenía 15 años, defendió a una mujer que identificó como vinculada a la familia presidencial de la época. Según su versión, ese episodio le permitió acercarse a personas influyentes y recibir ayuda material, situación que interpretó como una posible protección frente a las consecuencias de sus acciones.

Posteriormente, fue enviado a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde, según contó, se reencontró con antiguos compañeros y volvió a asumir el liderazgo de su grupo.

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El abogado penalista Yury Rodríguez explicó que la delincuencia juvenil debe analizarse considerando factores como la deserción escolar y la falta de oportunidades. También el ocio sin alternativas y la influencia del entorno. A su juicio, la prevención requiere la participación de distintas instituciones del Estado y no puede limitarse a la actuación policial después de cometido un delito.

Atracos, detenciones, y resentimiento

Durante la entrevista, el hombre relató que participó en robos, asaltos y otros hechos delictivos. Entre ellos, recordó un atraco a una banca de lotería que, según afirma, provocó que las autoridades intensificaran su búsqueda.

Sostuvo que acumuló entre 15 y 20 fichas policiales y que las detenciones y los golpes que asegura haber recibido contribuyeron a alimentar su resentimiento.

También afirmó que llegó a sentirse utilizado por personas que, según su versión, se beneficiaban de sus acciones mientras él enfrentaba las consecuencias legales. Con el tiempo, asegura, esa percepción incrementó su rabia y lo llevó a desarrollar una actitud cada vez más violenta.

La psiquiatra Katty Gisselle Gómez advirtió que cumplir una condena no significa necesariamente que una persona esté preparada para reinsertarse en la sociedad. Explicó que abandonar las conductas delictivas puede requerir tratamiento profesional y cambios de comportamiento. Además de redes de apoyo que permitan construir una vida alejada de la violencia.

Por su parte, Rodríguez destacó la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y persecución penal, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el debido proceso.