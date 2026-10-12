A los 12 años mató por primera vez: la historia de un exdelincuente

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Un hombre que asegura haber dedicado casi dos décadas de su vida a la delincuencia reveló cómo comenzó a delinquir desde la infancia, llegó a cometer homicidios cuando todavía era un niño y se convirtió en líder de una banda criminal. Su historia fue presentada en el programa Reporte Especial, con Julissa Cespedes, donde también relató las experiencias que marcaron su trayectoria y las razones que lo llevaron a abandonar ese mundo.
Según su testimonio, su conducta violenta comenzó a manifestarse cuando era pequeño, después de matar un pollo con un cuchillo. Recuerda que aquella experiencia le produjo una sensación que despertó su interés por utilizar armas blancas y que, con el tiempo, dio paso a comportamientos cada vez más peligrosos.
Sin embargo, uno de los episodios más graves ocurrió cuando tenía apenas 12 años. Según contó, un conflicto con un hombre en un cine terminó en tragedia, luego de que intentara asustarlo utilizando un recipiente con gasolina que terminó provocando su muerte.
El entrevistado asegura que, antes de cumplir los 15 años, ya había causado la muerte de dos personas. Aunque afirma que llegó a ser considerado un asesino por quienes lo conocían, también recuerda que sentía miedo y angustia ante las consecuencias de sus acciones.
La psiquiatra Katty Gisselle Gómez explicó que durante la adolescencia el cerebro todavía desarrolla capacidades relacionadas con el control de los impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones. Aclaró que esta realidad no justifica los delitos. Además subrayó la importancia de la intervención temprana, la evaluación psicológica y el acompañamiento familiar y social para prevenir que las conductas violentas se prolonguen.
De la delincuencia juvenil al liderazgo criminal
El hombre aseguró que, desde los 12 hasta aproximadamente los 30 años, llegó a controlar grupos de entre 10 y 15 jóvenes. Además de ejercer influencia sobre hombres adultos vinculados a la delincuencia.
Según su relato, la violencia se convirtió en una forma de obtener reconocimiento y mantener su posición entre otros delincuentes. Afirmó que su reputación creció en los barrios y que llegó a sentirse respetado por el temor que inspiraba.
También relató que, cuando tenía 15 años, defendió a una mujer que identificó como vinculada a la familia presidencial de la época. Según su versión, ese episodio le permitió acercarse a personas influyentes y recibir ayuda material, situación que interpretó como una posible protección frente a las consecuencias de sus acciones.
Posteriormente, fue enviado a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde, según contó, se reencontró con antiguos compañeros y volvió a asumir el liderazgo de su grupo.
El abogado penalista Yury Rodríguez explicó que la delincuencia juvenil debe analizarse considerando factores como la deserción escolar y la falta de oportunidades. También el ocio sin alternativas y la influencia del entorno. A su juicio, la prevención requiere la participación de distintas instituciones del Estado y no puede limitarse a la actuación policial después de cometido un delito.
Atracos, detenciones, y resentimiento
Durante la entrevista, el hombre relató que participó en robos, asaltos y otros hechos delictivos. Entre ellos, recordó un atraco a una banca de lotería que, según afirma, provocó que las autoridades intensificaran su búsqueda.
Sostuvo que acumuló entre 15 y 20 fichas policiales y que las detenciones y los golpes que asegura haber recibido contribuyeron a alimentar su resentimiento.
También afirmó que llegó a sentirse utilizado por personas que, según su versión, se beneficiaban de sus acciones mientras él enfrentaba las consecuencias legales. Con el tiempo, asegura, esa percepción incrementó su rabia y lo llevó a desarrollar una actitud cada vez más violenta.
La psiquiatra Katty Gisselle Gómez advirtió que cumplir una condena no significa necesariamente que una persona esté preparada para reinsertarse en la sociedad. Explicó que abandonar las conductas delictivas puede requerir tratamiento profesional y cambios de comportamiento. Además de redes de apoyo que permitan construir una vida alejada de la violencia.
Por su parte, Rodríguez destacó la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y persecución penal, garantizando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el debido proceso.
Notas relacionadas
Siete hijos y una historia que no quiso repetir
A pesar de la vida que describe, el entrevistado formó una familia y tuvo siete hijos con distintas mujeres. Asegura que intentó mantenerlos alejados de la delincuencia para evitar que atravesaran las mismas experiencias que marcaron su juventud.
No obstante, reconoció que uno de sus hijos terminó involucrado en actividades delictivas y fue enviado a prisión. Según relató, intentó advertirle sobre las consecuencias de ese camino y orientarlo para que tomara decisiones diferentes, pero sus consejos no lograron impedir que siguiera sus propios pasos.
La especialista explicó que el entorno familiar y social influye en el desarrollo de los menores, aunque cada persona también toma decisiones individuales. Por ello, insistió en la importancia de la orientación, la educación, la protección familiar y la atención temprana para reducir los riesgos de que los jóvenes se involucren en actividades delictivas.
El sufrimiento de su madre lo llevó a cambiar
El hombre atribuye a su madre una de las principales razones por las que decidió abandonar la delincuencia. Según contó, verla sufrir cada vez que era enviado a prisión lo llevó a cuestionarse si valía la pena continuar arriesgando su libertad y su vida.
“Yo me pensioné yo mismo”, expresó al describir su decisión de retirarse de las actividades delictivas sin esperar a que las autoridades lo apartaran de las calles.
Asegura que lleva entre 15 y 20 años sin cometer delitos y que actualmente trabaja para mantenerse alejado de ese pasado. Dice que desea continuar su vida en tranquilidad y que quienes lo conocieron por sus acciones anteriores reconozcan el cambio que afirma haber experimentado.
Su historia, presentada en el programa Reporte Especial, expone una trayectoria marcada por la violencia desde la infancia. También el liderazgo criminal, las consecuencias familiares y la decisión de cambiar de vida.
El caso también pone sobre la mesa los desafíos de la sociedad dominicana para prevenir la delincuencia juvenil. También intervenir a tiempo ante las primeras señales de violencia. Así mismo ofrecer alternativas que permitan a niños y adolescentes construir un futuro distinto, sin dejar de lado la responsabilidad legal por los delitos cometidos.
Por Carmen de los Santos.
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