Juan Tomás Polanco se defiende de acusaciones lo involucran en estafa caso Calamar

Juan Tomás Polanco es un nombre que figura en el expediente que está en proceso de investigación en la PEPCA, de igual manera figura en el informe de la Unidad Antifraude de Contraloría, también resuena en el testimonio de Teófilo Mota, quien lo señala como la persona que habría buscado y recomendando al jurista Ángel Lockward, quienes en conjunto con su familiar Rómulo Mota y todo un presunto entramado corrupto, lo habrían estafado, este se presentó a nuestras oficinas a responder ante estas denuncias.

En entrevista exclusiva a Reporte Especial con Julissa Céspedes, el abogado relata que desde hace casi una década estaba trabajando con los Mota, incluyendo a Teófilo, cuenta con poderes legales que esta familia le firmó en el año 2010, y que incluso la determinación de herederos de la parcela que se expropió la hizo él.

“Yo tengo más de 15 años trabajando con esa persona, con lo mota, con lo que es la Asociación de la Mota. Hasta hoy no, hasta hoy ya yo tengo cuando se armó el problema. Yo tengo un año y pico que dije que no trabajaba con ellos porque normalmente Julissa yo soy de lo poco abogado, que normalmente yo cobro un 30% y yo pongo todo lo que se gasta en el proceso. Y tú puedo chequear en esa sucesión de la mota. Quien aparece pagando los impuestos es oral. Soy yo”, explicó Juan Tomás Polanco

Polanco detalla que en el contrato que se firmó con el Estado solo figuran 4 de los 6 representantes que agrupan todos los sucesores, entre los que menciona a Rómulo Mota, Juana Lidia, Ramón Jiménez, y Jose Agustín Mota, estos ante el Estado son dueños de un poco más de 250 mil metros, estos en conjunto con los demás miembros de las familias que los apoderaron; él como abogado y quien se cobró en especies es el titular de 522 mil metros, 95 mil metros a Feliz Lima quien fungió como una especie de inversionista y Rafael del Rosario, el agrimensor es dueño de 30 mil metros.

“Ahí sí tuve filmado 1234 troncos de la sucesión. Ellos son Soy tronco y también firmé yo Firmó el doctor Felipe Benjamín Lima y el agrimensor Rafael de Rosario. Eso fue del 30% de lo que me tocaba a mí. Yo toqué 24,4. No, no, metro por 100 del metro de 2 millones y pico de. Le pagaron. En aporte naturaleza en tierra exactamente porque no tienen cuánto va a cobrar para pagar Yo no tiene un chele y todo lo que se gastó en ese proceso lo gasté yo. Ellos no tienen un chele para pagar un cheque a nadie. Si yo te digo que yo gasté 1 millón y pico de pesos en aquel entonces, porque yo deposité. El señor Felipe, Jamín Li, metí ahí porque fue el que cubrió. Él fue como inversionista que funcionó ahí y se le dio un 4%, 24.000 metros de mi 30%”, puntualizó.