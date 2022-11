La relevancia de un censo no entra en discusión. Pero, ¿son o no inconstitucionales o no las preguntas que responderá a los empadronadores? Desclasificado con Addis Burgos consultó a un grupo de especialistas para analizar las 67 preguntas del censo.

Criticaron la estrategia de querer averiguar trabajo, vivienda, población y múltiples aspectos en un solo censo. Y entre los argumentos plantean que disgrega el objetivo principal y aumenta márgenes de error a la hora de tabular la información.