El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes recibio decenas de denuncias de familias estafadas por Constructora Arconim

Santo Domingo, R.D.-La Constructora Arconim asegura al programa Reporte Especial con Julissa Céspedes que el retraso en los pagos a los clientes se debe a que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no le habría dado el RNC que constituye el fideicomiso.

Asimismo, establece que ha logrado pagarles a unos 200 clientes. En algunos casos le entregaron apartamento bajo acuerdos, y en el otro le desembolsaron su efectivo.

Yeuris Pujols, Gerente Financiero de Constructora Arconim establece que “DGI nunca dijo ni en una comunicación ni nada. Mira, yo el RNC no ha salido ni han terminado de constituir porque ustedes me deben y estoy esperando un acuerdo de pago, queremos ser claro con eso. DGII nunca dijo eso, pero claramente no se dio la Constitución hasta tanto se pudo firmar un acuerdo de pago”.

Constructora Arconim alega que fideicomiso liquidará a los estafados

Según el asesor de la empresa ARCONIM, Carlos Álvarez, el fideicomiso será administrado por la fiduciaria privada In Commendam. La misma actualmente maneja más de 8 mil millones de activos y supervisa más de 80 fideicomisos.

Constructora Arconim sigue operando, pese a cientos de denuncias

Sin embargo, uno de los factores que complica aún más la situación de los clientes de ARCONIM es que, varios de los denunciantes aseguran que en la lista de acreedores no están incluidos. Esto, significa que en algunos casos, el tribunal aún no reconoce su deuda.

Ese es el caso de Anyelina Espinal. Ella inició el proceso para adquirir un apartamento en el proyecto en el Residencial Alegro II en la ciudad de Santiago. Llegó a pagar 448 mil pesos dominicanos. Pero, nuncia recibió su apartamento.

“Yo fui al Palacio de la Justicia, me puse en el listado de espera. En el transcurso ellos me dijeron que yo quería hacer el apartamento, el dinero cuando se cumpliera la fecha de que ellos dijeron que no la iban a entregar. Yo dije yo quería mi dinero porque ya no quería apartamento para no seguir esperando más. Entonces en ese tránsito ya hacen como más de siete años, entonces ellos no hacen ni una cosa ni la otra”, explica Anyelina en tono de frustración.

El mismo caso se presentó con la deuda cercana a medio millón de pesos que ARCONIM contrajo con Newton Acosta y su esposa Ingrid Carrera. La pareja no se encuentra registrada en la lista definitiva de acreedores de la empresa.

Ingrid Carrera y su esposo afirman que esta situación ha socavado su confianza en invertir en la República Dominicana. Y aseguran que “sería casi imposible que se aventuraran a comprar en plano nuevamente”.

Constructora Arconim dice que sea la ley que califique deuda

Conforme la Constructora Arconim los clientes debían realizar su proceso en el tribunal. Esto porque la empresa no podía intervenir en el reconocimiento de quién era un acreedor, y quién no. Por lo que la ley tiene plazo, por lo que el futuro de estos acreedores es incierto.

“La ley es que ese proceso lo haga el cliente directo a través del tribunal, que contrate un abogado, que ese abogado presente sus pruebas y que no haya relación alguna con la empresa. La empresa sí envía al tribunal cuando va a acogerse dentro de las documentaciones que el tribunal pide. Es el listado de todos esos acreedores que le debe, pero ya depende del acreedor ir al tribunal y hacer su registro”, pone como excusa Yeuris Pujols, Gerente Financiero ARCONIM .

Constructora Arconim utilizaba la figura de fideicomiso. Foto: CDN Digital

Lista de denunciantes de estafa contra Arconim se amplia

A esta lista de denunciantes se suman tres hermanas, Bionnelis, Daneris y Maris Matos. Ellas viven en el extranjero, y alegan haber sido estafadas por la constructora ARCONIM. En su situación, tampoco están incluidas en la lista de acreedores emitida por el tribunal. Pagaron por apartamento que estarían ubicados en el Proyecto Serenity Las Canas, en Las Américas, Santo Domingo.

“Mi apartamento costó 1.000.800. Estoy en el proyecto desde el 2016, donde se nos iba a entregar un año después. Nunca construyeron.Dimos de. Yo di de iniciar casi al alrededor de 400.000 y pico Vamos a pedirle al señor de que, claro está, se nos devuelvan nuestro dinero, pero si no que esto corra para que esas personas no estafen. ¿Tantas personas que tenemos un sueño por tener un apartamento, muchísimos salimos de Santo Domingo, somos inmigrantes en otros países, adjuntamos peso a peso nuestro dinero para que esas personas nos estafen”, dijo Danneris Matos, otra estafada de Constructora Arconim.

La historia, en un ciclo interminable, continúa y se repite, el abogado Borrel Martínez representa a Rafael de la Cruz, y otra persona a quien le deben más de medio millón de pesos en total.

La mayoría de clientes de ARCONIM son definidos bajo la nomenclatura de quirografarios, es decir, que son los que tal vez recibirán su pago después de que se hayan satisfecho las obligaciones de los acreedores garantizados.

Una de las principales preocupaciones de los denunciantes es que, cuando la empresa finalmente liquide sus deudas con ellos, es improbable que reciban la misma cantidad de dinero que desembolsaron durante el período comprendido entre 2016 y 2018. Además, existe incertidumbre sobre la situación de aquellos que fueron beneficiados con el bono de primera vivienda.

Los denunciantes afirman que solo creerán en el éxito de la reestructuración y el fideicomiso de ARCONIM cuando tengan el dinero que desembolsaron en sus manos.

Por Ángela Ramírez, Reporte Especial con JC