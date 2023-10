Decenas de denuncias contras Constructora Arconim llegaron hasta el programa de investigacion Reporte Especial con Julissa Cespedes

Santo Domingo, R.D.- Decenas de personas denuncian haber sido víctimas de estafas por la Constructora Arconim.

Tal es el caso de Casilda Peña, que en el año 2016, invirtió más de 300 mil pesos para dar inicio a la adquisición de un apartamento en el proyecto Alegro II. Hasta la fecha, no ha recibido ni el dinero invertido ni la propiedad prometida.

Soy una de las afectadas con lo que es la construcción de apartamento de Arcón y constructora. Esta compañía ha estafado a un grupo de personas que depositamos la confianza en ella y nos ha quedado mal. Aquí tengo la muestra de todos los recibos. Casilda Peña, denunciante de estafa

La misma historia es la de Madeline Estévez. Ella también inició el proceso de adquirir un apartamento en el año 2016. Ella es de los adquirientes del proyecto Alegro II. La empresa reconoce que le debe a Estévez y su esposo 383 mil pesos.

Un apartamento con en constructora, el cual en ese momento tenía un costo de 1.965.000 pesos dominicanos, de los cuales llegamos a pagar un total de 393.000 en el Residencial Alegro dos. Santiago de los Caballeros Falconí nunca se puso en contacto con nosotros para darnos algún tipo de información sobre nuestra inversión. Por tanto, nos manteníamos llamando y su respuesta siempre era que estaban retrasados con el inicio del proyecto. Madelin Estévez, denunciante de estafa

Constructora Arconim tiene sede en Santiago

Después de los incumplimiento solo querian su dinero

Indica que en marzo 2019 pasó “por las instalaciones del Arconi, firmamos el desentimiento indicándoles que ya no queríamos el apartamento sino la devolución de nuestro dinero. Nos acogieron la solicitud, nos pusieron en una lista de espera, más nunca nos dieron respuesta.

Los denunciantes reconocen que, la extensa campaña publicitaria llevada a cabo por la empresa fue uno de los factores que los atrajo. Eso sumado al anhelo de poseer una vivienda, entre otras cualidades que favorecían a dicha constructora.

Constructora Arconim atrapó a sus victimas en redes sociales

Yudil María Muñoz Almonte cuenta que cayó en las garras de Constructora Arconim por la “forma estratégicamente que estaba abarrotando las redes sociales, las vallas publicitarias y diferentes medios de comunicación a todo en todo el país para que personas accedieran a sus viviendas de bajo costo, que estaban amparadas bajo el proyecto de mi primera vivienda, con el bono que el Estado brinda para facilidades de ese tipo para captar personas”

Yudil Muñoz Almonte, y su esposo iniciaron el proceso de compra en agosto del 2017, y le pagaron a la empresa más de 367 mil pesos en esa época, otras de las cosas que los hizo confiar es que meses antes el presidente de la Republica, Danilo Medina había inaugurado Allegro I, el primer habitacional en Santiago bajo alianza público privada una obra a cargo de ARCONIM.

Narra que “todos los meses íbamos realizando ese pago a la cuenta que nos propiciaron, que cabe destacar que era a nombre de Halcón Constructor, al menos en mi caso, en el Banco de Reservas. Sin embargo, dentro del expediente que ellos pusieron a nosotros a firmar incluía un formulario que decía que nosotros estábamos amparados, al menos en mi caso, con la fiduciaria del banco BHD”.

Constructora Arconim también estafo a familias en Santo Domingo

En el año 2016, Jose Carmona junto a su esposa y sus cuatros hijos empezaron a dar los pasos para cumplir el sueño de tener un hogar propio. Se encontraron con la constructora Arconim que parecía confiable, estos le prometieron una casa de ensueño, un lugar donde construir su futuro.

José Carmona, estafado por Constructora Arconim

“Vi el proyecto que yo. Yo. Ellos tenían una carpa vendiendo ahí. La constructora Halcones. De ahí me interesó. Vine aquí a la Jacobo que tenían su oficina. Y cuando vengo aquí, lleno el papeleo. Hago todo. Entonces cuando. Cuando ya tengo todo seteado que me iban a entregar en el 2017”, narra Carmona.

Carmona completó los trámites legales para comprar un apartamento en el Residencial Allegro en Ciudad Juan Bosch. La unidad tenía un costo de 1 millón 800 mil pesos y ofrecía tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y área de lavado en 80 metros cuadrados, junto con numerosas áreas de recreación.

Este proyecto inmobiliario forma parte de la amplia cartera de construcciones emprendidas por la empresa Arconim. El mencionado residencial se respalda legalmente mediante la legislación de fideicomiso, estableciendo un marco legal y financiero para salvaguardar los intereses de los compradores.

Quienes son los propietarios de Constructora Arconim

Arconim Constructora, con sede en Santiago se proclama como una de las principales empresas del sector inmobiliario en la República Dominicana conforme su página web.

Euris Celestino, denunciante de estafa

Euris Celestino, uno de los estafado, dice que “esa gente son esos, son empresarios, ellos son de Santiago, ellos son empresarios que que saben cómo burlar el sistema, saben cómo engañar el sistema. Saben cómo engaña a la persona”.

Con una amplia experiencia en el campo, la empresa con más de 30 años en el mercado, en más de una ocasión ocupo titulares en el medios cuando celebraran sus aniversarios, inauguraron edificio, y hacían media tours promocionando sus proyectos. Sus propietarios son el arquitecto Miguel Ángel Genao y su esposa, Sury Ramírez.

En 2019, ARCONIM comenzó un proceso de reestructuración debido a la falta de financiamiento de bancos y proveedores, condiciones de crédito más estrictas, retrasos en la entrega de obras y títulos, y acciones legales iniciadas por acreedores y proveedores, entre otros problemas.

La empresa utilizó la figura del fideicomiso para generar confianza

Asi lo explica el abogado Pedro Rafael Borrel Martínez, “ellos han prometido muchísimas cosas, pero no han cumplido. Y yo digo que el procedimiento de la quiebra ha sido incompleto. Ha sido irregular porque no se toma en cuenta los intereses de los perjudicados, de los que dieron su dinero por adelantado buscando un techo y lo que han sido estafado no han sido su eh satisfecho en sus pretensiones”.

La lista de acreedores de ARCONIM Constructora revela una deuda total que supera los 1,200 millones de pesos. La resolución de reestructuración y liquidación de la empresa establece un plan para atender los desistimientos de clientes en un período de 3 años. Mientras, que los avances de proyectos no iniciados se cubrirán mediante la entrega de unidades finalizadas en el cuarto año, es decir, en 2024.

Además, las deudas relacionadas con clientes que han cumplido sus pagos pero aún no han recibido sus títulos se dividirán en dos categorías: las asociadas con proyectos fuera de fideicomisos se resolverán en el primer año mediante el pago programado a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, utilizando fondos obtenidos de la Fintech, y las deudas vinculadas a proyectos bajo fideicomisos se liquidarán a través del desarrollo de otros proyectos como Allegro I etapa 11 y 12, Allegro II, Allegro III y Valle Universitario I etapa 2.

Los acreedores de ARCONIM Constructora tienen sentimientos mixtos: algunos esperan recibir su pago en el futuro, mientras que otros se dedican a denunciar las acciones de la empresa para evitar que se sumen mas acreedores se vean afectados.

Por Ángela Ramirez, Reporte Especial con JC