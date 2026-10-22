Zuckerberg estudia irse de California si prospera impuesto a ricos, dice Meta

Nueva York.– Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo del conglomerado tecnológico Meta, estudia irse del estado de California, en el que reside, si prospera un impuesto a los ricos que se someterá a votación en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre en EE.UU., reveló este miércoles la compañía.

En un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores de EE.UU. (SEC), tras la publicación de los resultados del trimestre, Meta advierte de las consecuencias si la ‘Proposición 40 de California’, conocida como el «impuesto a la riqueza de California», se convierte en ley en el estado.

Publicidad

Pago de impuestos considerable

Meta señala que Zuckerberg puede verse «obligado a realizar un pago de impuestos considerable, de varios miles de millones de dólares, en función de su participación accionarial», por lo que informó a un comité especial que estaba «evaluando trasladar su residencia principal fuera de California».

En ese sentido, el texto señala que desde 2013 Zuckerberg «ha percibido un salario de tan solo 1 dólar al año» y nunca ha solicitado, ni lo hace ahora, una «remuneración adicional», en parte porque eso tendría efectos sobre el precio de las acciones y, en última instancia, en el liderazgo del empresario.

El comité especial mencionado trabajó en la emisión de unas nuevas acciones de clase C sin derecho a voto que se pagarán a través de un dividendo e irán acompañadas de una división accionaria, según se anunció hoy, y con lo que la empresa busca que Zuckerberg «conserve el control de voto».