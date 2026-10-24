Mamdani vota de manera anticipada en Nueva York

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Washington.– El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, votó este sábado durante la primera jornada de voto anticipado presencial en el estado, de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.
«¡Feliz primer día de voto anticipado, New York!», escribió Mamdani en su cuenta de X, donde compartió imágenes mientras ejercía su derecho al voto y saludaba a una de las personas que integraban la mesa electoral.
En su publicación, el alcalde recordó que «votar es un derecho fundamental» y afirmó que nadie, especialmente el Gobierno, debería impedir que los ciudadanos lo ejerzan.
Mamdani también aprovechó el mensaje para informar sobre el calendario electoral y las fechas habilitadas para la votación anticipada en Nueva York.
«La votación anticipada se lleva a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre», explicó. Asimismo, recordó que quienes no voten antes podrán hacerlo el martes 3 de noviembre, día oficial de las elecciones.
Horas antes, el alcalde había anunciado el inicio de la votación anticipada a través de sus redes sociales.
Elecciones de medio mandato en Estados Unidos
A poco más de una semana de la jornada electoral, representantes de los partidos Demócrata y Republicano promueven la participación de sus simpatizantes en las urnas.
Aunque las últimas encuestas citadas en el reporte apuntan a una ventaja general de diez puntos para los demócratas frente a los republicanos, varias contiendas por escaños en el Congreso y el Senado continúan reñidas, por lo que la movilización de los votantes adquiere relevancia.
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también instó a los ciudadanos de Florida y Michigan a participar en la votación anticipada.
«La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida», escribió Trump en su cuenta de Truth Social. Además, pidió a quienes tengan una papeleta para votar por correo que la entreguen cuanto antes o acudan a los centros de votación.
Posteriormente, publicó un mensaje similar dirigido a los votantes de Michigan.
Trump también exhortó a sus seguidores a respaldar a los candidatos republicanos en los distintos cargos sometidos a elección.
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