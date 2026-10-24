Mamdani vota de manera anticipada en Nueva York

Washington.– El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, votó este sábado durante la primera jornada de voto anticipado presencial en el estado, de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

«¡Feliz primer día de voto anticipado, New York!», escribió Mamdani en su cuenta de X, donde compartió imágenes mientras ejercía su derecho al voto y saludaba a una de las personas que integraban la mesa electoral.

En su publicación, el alcalde recordó que «votar es un derecho fundamental» y afirmó que nadie, especialmente el Gobierno, debería impedir que los ciudadanos lo ejerzan.

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Mamdani también aprovechó el mensaje para informar sobre el calendario electoral y las fechas habilitadas para la votación anticipada en Nueva York.

«La votación anticipada se lleva a cabo del 24 de octubre al 1 de noviembre», explicó. Asimismo, recordó que quienes no voten antes podrán hacerlo el martes 3 de noviembre, día oficial de las elecciones.

Horas antes, el alcalde había anunciado el inicio de la votación anticipada a través de sus redes sociales.

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Elecciones de medio mandato en Estados Unidos

A poco más de una semana de la jornada electoral, representantes de los partidos Demócrata y Republicano promueven la participación de sus simpatizantes en las urnas.

Aunque las últimas encuestas citadas en el reporte apuntan a una ventaja general de diez puntos para los demócratas frente a los republicanos, varias contiendas por escaños en el Congreso y el Senado continúan reñidas, por lo que la movilización de los votantes adquiere relevancia.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también instó a los ciudadanos de Florida y Michigan a participar en la votación anticipada.

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«La votación anticipada presencial ya está en marcha en el gran estado de Florida», escribió Trump en su cuenta de Truth Social. Además, pidió a quienes tengan una papeleta para votar por correo que la entreguen cuanto antes o acudan a los centros de votación.

Posteriormente, publicó un mensaje similar dirigido a los votantes de Michigan.

Trump también exhortó a sus seguidores a respaldar a los candidatos republicanos en los distintos cargos sometidos a elección.