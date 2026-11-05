Zelenski espera más apoyo para Ucrania tras victoria demócrata

Berlín.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos (EE. UU.) del martes sea positiva para Ucrania y redunde en un apoyo más firme para el país atacado por Rusia.

En una entrevista con la segunda cadena pública alemana ZDF, de la que se publicó un adelanto, Zelenski indicó que los demócratas han transmitido la señal de que «para ellos es importante tener el foco en la guerra en Europa».

Matizó que también los republicanos han respaldado a su país y les expresó su agradecimiento por ello. Pero explicó que «los demócratas hablan muy claramente de apoyar a Ucrania, de ayuda a Ucrania, de renovar los vínculos entre EE. UU. y Europa que se han perdido un poco en los últimos años».

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El líder ucraniano explicó que sin estos lazos transatlánticos «es muy difícil» frenar al presidente ruso, Vladímir Putin.

«Por eso hay esperanza de que ahora haya un equilibro de poder y de que recibamos más apoyo», señaló, y agregó que si ahora en el Congreso de EE. UU. se habla más de apoyo financiero y militar, esto «influirá a Putin y Putin se preguntará si tiene sentido seguir librando la guerra».