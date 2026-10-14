Vuelo de Air India aterriza de emergencia por alerta de seguridad

Nueva Delhi.- Un avión de Air India con 306 pasajeros que cubría la ruta entre Fráncfort (Alemania) y Nueva Delhi aterrizó de emergencia este miércoles en la ciudad india de Jaipur tras emitir una alerta de seguridad relacionada con un posible secuestro.

El vuelo AI2030, operado por un Boeing 787-9, aterrizó sin incidentes alrededor de las 9.35 hora local (4.05 GMT) en el aeropuerto internacional de Jaipur, en el estado noroccidental de Rajastán, después de que los controladores aéreos recibieran una señal de emergencia.

El avión transmitió el código aeronáutico 7500, utilizado para advertir de una posible interferencia ilegal, incluido un secuestro, cuando sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde Bombay, según fuentes policiales citadas por la agencia india PTI.