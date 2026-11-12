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Este 12 de noviembre se cumplen 25 años del accidente del vuelo 587 de American Airlines, que se estrelló minutos después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, cuando cubría la ruta hacia Santo Domingo.

La tragedia dejó 265 personas fallecidas: 260 que viajaban en la aeronave y cinco que se encontraban en tierra. Entre los pasajeros había 68 dominicanos, cuyas familias quedaron marcadas por una de las peores catástrofes aéreas de la historia de Estados Unidos.

El accidente ocurrió apenas dos meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, por lo que el desplome volvió a generar temor e incertidumbre en Nueva York, ante la posibilidad de que se tratara de un nuevo ataque.

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¿Qué provocó el accidente?

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) determinó que el accidente se produjo por el desprendimiento del estabilizador vertical de la aeronave, luego de que el copiloto realizara movimientos excesivos con los pedales del timón de dirección.

El avión, un Airbus A300-600, encontró turbulencia de estela generada por una aeronave que había despegado antes. Las maniobras realizadas por el copiloto provocaron cargas excesivas sobre la estructura, hasta ocasionar la separación del estabilizador y la pérdida de control.

La investigación también identificó deficiencias en el entrenamiento de American Airlines para el manejo de los controles direccionales de ese modelo de avión.

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El dolor de los familiares 25 años después

A un cuarto de siglo de la tragedia, los testimonios de los familiares mantienen vivo el recuerdo de aquella mañana. Para Belkis Lora, presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587, el tiempo no ha conseguido borrar la última despedida de su hermano José Francisco, de 44 años.

«La gente dice que han pasado 25 años, pero para mí es como si hubiese sido ayer», expresó entre lágrimas al recordar el último abrazo que le dio el 12 de noviembre de 2001, antes de dejarlo en el aeropuerto JFK para abordar el vuelo con destino a República Dominicana.

Lora trabajaba para la misma aerolínea y había ayudado a su hermano a conseguir el boleto. Después de despedirlo, se dirigió a su puesto de trabajo en el aeropuerto LaGuardia, donde minutos más tarde escuchó que un avión se había estrellado.

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Aunque inicialmente no tenía confirmación de que se tratara del vuelo de su hermano, la hora del despegue y las primeras informaciones despertaron sus sospechas.

«Ahí mi corazón me dijo: ese es el avión donde iba tu hermano», recordó.

Sus compañeros intentaron tranquilizarla y le pidieron esperar hasta tener información oficial. Sin embargo, el presentimiento de que había perdido a su único hermano varón la invadía.

«Yo decía: Dios mío, dejé a mi hermano hace como media hora y ahora ya no está», relató.

El Comité en Memoria del Vuelo 587 fue fundado por familiares de las víctimas para orientar y acompañar a quienes enfrentaron el difícil proceso de identificación de los cuerpos.

Las experiencias estuvieron marcadas por situaciones dolorosas. Algunas familias sepultaron restos que creían pertenecían a sus seres queridos, pero posteriormente tuvieron que enfrentar exhumaciones al descubrirse que no correspondían a ellos.

Otros recibieron únicamente partes de los cuerpos, mientras que hubo familiares que nunca pudieron recuperar restos para darles sepultura, pese a someterse a pruebas de ADN con la esperanza de lograr una identificación.

Veinticinco años después, el accidente del vuelo 587 permanece en la memoria de la comunidad dominicana como una tragedia que trascendió las fronteras y dejó una huella imborrable en cientos de familias.