El voto latino se aleja de Trump y favorece a los demócratas

Los votantes latinos en Estados Unidos protagonizaron el mayor cambio de apoyo político en las elecciones de medio mandato. Tras respaldar en cifras récord a Donald Trump en 2024, favorecieron a los candidatos demócratas en los comicios de este año, según análisis de medios y organizaciones civiles.

El voto hispano se desplazó 28 puntos porcentuales hacia los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes, en comparación con los resultados de 2024. Así lo señaló The New York Times. Por su parte, The Washington Post también registró un cambio superior a 28 puntos en los condados con mayoría latina.

Una encuesta de la organización UnidosUS indicó que los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron el 67 % del respaldo hispano. Esa cifra supera en 10 puntos el apoyo que recibió Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

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El sondeo también reveló que el 17 % de los latinos que votaron por Trump en 2024 respaldaron esta vez a los candidatos de la oposición.

Los demócratas también consiguieron la mayoría del voto hispano en las contiendas al Senado, con un 63 %, y para gobernador, con un 66 %.

La encuesta consultó a 3,014 votantes latinos en distritos congresuales reñidos y estados con disputas electorales para el Senado. También incluyó participantes de Texas, Florida, Arizona, California y Michigan.

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Lisette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, calificó el resultado como una elección histórica. También destacó la participación récord de los latinos en la votación anticipada.

La representante señaló que los hispanos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos entre 2022 y 2026.

Orellana Engel consideró que el cambio en las preferencias demuestra que los partidos no pueden dar por seguro el respaldo latino. A su juicio, los votantes responden a las campañas que no cumplen sus promesas, especialmente en materia económica.