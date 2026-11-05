El voto latino se aleja de Trump y favorece a los demócratas

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Los votantes latinos en Estados Unidos protagonizaron el mayor cambio de apoyo político en las elecciones de medio mandato. Tras respaldar en cifras récord a Donald Trump en 2024, favorecieron a los candidatos demócratas en los comicios de este año, según análisis de medios y organizaciones civiles.
El voto hispano se desplazó 28 puntos porcentuales hacia los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes, en comparación con los resultados de 2024. Así lo señaló The New York Times. Por su parte, The Washington Post también registró un cambio superior a 28 puntos en los condados con mayoría latina.
Una encuesta de la organización UnidosUS indicó que los candidatos demócratas al Congreso obtuvieron el 67 % del respaldo hispano. Esa cifra supera en 10 puntos el apoyo que recibió Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.
El sondeo también reveló que el 17 % de los latinos que votaron por Trump en 2024 respaldaron esta vez a los candidatos de la oposición.
Los demócratas también consiguieron la mayoría del voto hispano en las contiendas al Senado, con un 63 %, y para gobernador, con un 66 %.
La encuesta consultó a 3,014 votantes latinos en distritos congresuales reñidos y estados con disputas electorales para el Senado. También incluyó participantes de Texas, Florida, Arizona, California y Michigan.
Lisette Orellana Engel, directora de política económica de UnidosUS, calificó el resultado como una elección histórica. También destacó la participación récord de los latinos en la votación anticipada.
La representante señaló que los hispanos representaron la mitad de todos los nuevos votantes en Estados Unidos entre 2022 y 2026.
Orellana Engel consideró que el cambio en las preferencias demuestra que los partidos no pueden dar por seguro el respaldo latino. A su juicio, los votantes responden a las campañas que no cumplen sus promesas, especialmente en materia económica.
Notas relacionadas
El voto latino ganó peso en las elecciones de medio mandato
El respaldo hispano despertó especial atención porque Trump consiguió en 2024 casi la mitad del voto latino. Ese resultado representó un récord para un candidato presidencial republicano.
El director de Community Change Voters, Franco Caliz-Aguilar, destacó la influencia de este electorado en varias contiendas importantes.
Entre ellas mencionó las elecciones para gobernador en California y Texas, donde Xavier Becerra y Gina Hinojosa consiguieron victorias. También señaló la contienda al Senado de Texas, en la que James Talarico obtuvo el triunfo, además de más de 20 distritos congresuales.
Caliz-Aguilar explicó que los hombres latinos protagonizaron el mayor desplazamiento hacia los demócratas, con un cambio de 24 puntos. En el caso de las mujeres, el movimiento alcanzó los 15 puntos.
Por su parte, Antonio Arellano, director nacional de comunicaciones de Indivisible Project, afirmó que el cambio también se reflejó en los distritos fronterizos con México.
Según explicó, los votantes latinos favorecieron mayoritariamente a los demócratas en esas zonas.
El voto latino será clave para las elecciones de 2028
Las organizaciones consultadas coincidieron en que los resultados confirman el peso de los latinos como electorado decisivo. También advirtieron que este grupo no mantiene una lealtad permanente hacia ninguno de los dos partidos.
Arellano sostuvo que tanto demócratas como republicanos necesitan conquistar el respaldo hispano para competir por la Casa Blanca en 2028.
Sin embargo, Caliz-Aguilar advirtió que el cambio de apoyo podría representar más un rechazo a Trump que una adhesión definitiva al Partido Demócrata.
El dirigente consideró que los demócratas no deben asumir que recuperaron de forma permanente el respaldo latino.
Cada año, cerca de un millón de latinos adquieren el derecho al voto en Estados Unidos. Además, ocho de cada diez pertenecen a la clase trabajadora, según los datos citados por UnidosUS.
Estos factores convierten al electorado hispano en un sector de gran importancia para las próximas contiendas nacionales.
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