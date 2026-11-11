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La violencia continúa teniendo un impacto devastador en Haití. Durante el tercer trimestre de 2026, 1,167 personas perdieron la vida y otras 459 resultaron heridas. La mitad de las muertes ocurrió durante operaciones de las fuerzas de seguridad, mientras que las bandas armadas fueron responsables del 45 % de las víctimas mortales y los grupos.

Haití acumula más de 4,200 muertes violentas en 2026

PUERTO PRÍNCIPE, Haití. La crisis de violencia e inseguridad que afecta a Haití continúa dejando un elevado número de víctimas. Al menos 1,167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas entre julio y septiembre de 2026, según el más reciente informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), divulgado este miércoles 11 de noviembre.

Operativos de seguridad y bandas concentran las muertes

Enfrentamientos y operaciones marcan el trimestre

El documento refleja la persistencia de los enfrentamientos armados, las operaciones de las fuerzas de seguridad y la expansión de grupos criminales que mantienen su presencia en distintos sectores del territorio haitiano.

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De acuerdo con Naciones Unidas, el 50 % de las muertes registradas durante ese período ocurrió en el contexto de operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad contra las bandas armadas. Otro 45 % de las víctimas mortales fue atribuido directamente a estos grupos criminales, mientras que el 5 % restante correspondió a acciones de organizaciones de autodefensa.

Las cifras evidencian la complejidad de la situación de seguridad en el país, donde las autoridades enfrentan dificultades para contener la actividad de las organizaciones armadas y garantizar la protección de la población civil.

Hombres concentran la mayoría de las víctimas mortales

Perfil de las víctimas mortales

Distribución de fallecidos y personas heridas

Hombres representan el 81 % de los fallecidos

El informe de la BINUH también ofrece detalles sobre las características de las personas fallecidas durante el tercer trimestre de 2026.

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Según el organismo internacional, los hombres representaron el 81 % de las víctimas mortales, mientras que las mujeres constituyeron el 13 % y los niños el 6 %.

Esta distribución refleja el impacto de la violencia sobre diferentes sectores de la población haitiana, especialmente en comunidades expuestas a enfrentamientos entre bandas, intervenciones policiales y acciones de grupos de autodefensa.

A las 1,167 muertes contabilizadas se suman 459 personas heridas, muchas de las cuales también enfrentan las consecuencias de la inseguridad y la inestabilidad que afectan a distintas localidades del país.

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La situación mantiene bajo presión a las comunidades, que deben desenvolverse en un entorno marcado por la presencia de organizaciones armadas y las constantes operaciones de seguridad.

Bandas armadas vuelven a ocupar sectores de Puerto Príncipe

El regreso de grupos armados inquieta a la capital

El retorno de grupos armados a barrios de la capital

Grupos armados reaparecen en tres sectores de Puerto Príncipe

Uno de los aspectos que genera preocupación en el informe de Naciones Unidas es el regreso de integrantes de bandas armadas a varios barrios de Puerto Príncipe, de los que habían sido desplazados durante operaciones de seguridad realizadas a principios de 2026.

Entre los sectores mencionados figuran Bel-Air, Bas Delmas y La Saline, comunidades de la capital haitiana que han experimentado durante años los efectos de la violencia y la presencia de organizaciones criminales.

El retorno de estos grupos representa un nuevo desafío para las autoridades, que buscan recuperar el control territorial y evitar que las estructuras armadas vuelvan a establecerse en zonas donde anteriormente se habían realizado intervenciones.

La situación también pone de manifiesto las dificultades para mantener los avances de las operaciones de seguridad y garantizar una presencia institucional permanente en los sectores afectados.

Para los residentes de estas comunidades, la recuperación del control territorial continúa siendo un elemento fundamental para restablecer las condiciones de seguridad y permitir el desarrollo de las actividades cotidianas.

Haití acumula más de 4,200 muertes violentas en 2026

El balance de nueve meses refleja la dimensión de la crisis

Las cifras del tercer trimestre dentro del balance anual

El tercer trimestre aportó el 28 % del balance anual

La dimensión de la crisis también queda reflejada en el balance correspondiente a los primeros nueve meses del año.

Según los registros de la BINUH, entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 4,217 muertes relacionadas con la violencia en Haití. De ese total, 1,167 ocurrieron durante el tercer trimestre, lo que representa aproximadamente el 28 % de los fallecimientos registrados en ese período de nueve meses.

Los datos muestran que la violencia continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país, particularmente en Puerto Príncipe y otras comunidades donde las bandas armadas mantienen capacidad de actuación.

La participación de diferentes actores en los episodios violentos, incluidas las organizaciones criminales, las fuerzas de seguridad y los grupos de autodefensa, refleja la complejidad de una crisis que sigue afectando a la población civil.

Mientras las autoridades mantienen sus esfuerzos para enfrentar a las estructuras armadas, Naciones Unidas continúa documentando las consecuencias humanitarias y de seguridad de la violencia.

El nuevo balance vuelve a poner en evidencia la magnitud del desafío que enfrenta Haití para recuperar la estabilidad, proteger a sus ciudadanos y restablecer el control institucional en las zonas afectadas por la criminalidad.