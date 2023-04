Otro video del Dalái Lama acariciando a niña con discapacidad

El Dalái Lama no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que se conoció un video en el cuál apareció dándole un beso en los labios a un niño y además le pidió que “chupara su lengua”.

En efecto, este acto generó repudio en la sociedad y se levantaron millones de cuestionamientos sobre el hombre alrededor del mundo.

Tras toda la controversia que se generó se supo que Dalái decidió disculparse a través de un comunicado de prensa público. Sin embargo, esto no fue suficiente para que las críticas contra él pararan.

Adicionalmente, otro de los hechos que empeoraron la imagen del dirigente es que luego de la polémica que surgió por el video con el niño, se hizo viral otro contenido donde el hombre apareció tocando la pierna de la reconocida cantante Lady Gaga.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS