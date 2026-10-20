Venezuela busca ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030

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Venezuela formalizó su candidatura para que Caracas sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó este lunes los documentos requeridos.
La entrega se realizó en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Allí, Rodríguez presentó los recaudos a Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, entidad que organiza la competición.
“ Hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030. Tengo fe en Dios, que vamos a tener esos juegos, la sede será Caracas”, expresó la mandataria durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
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Venezuela espera mostrar su capacidad organizativa
Rodríguez afirmó que el país busca mostrar al mundo su “brillo”, así como su capacidad para recuperarse y superar las dificultades.
Por su parte, Mejía explicó que el proceso incluyó tres reuniones con representantes del Comité Olímpico Venezolano, el Ministerio del Deporte, la Cancillería y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.
Además, el presidente de Centro Caribe Sports valoró las condiciones de la capital venezolana para asumir la organización del evento.
“Le prometemos el mayor de los tino y de los juicios en la evaluación. Hemos visto en nuestra visita una Caracas lo suficientemente preparada para una responsabilidad de esta naturaleza, la que se nos ha enseñado y la que hemos visto”, manifestó.
Mejía indicó que el próximo paso consiste en validar los documentos entregados y presentar la candidatura ante los demás directivos y la asamblea de la organización.
Caracas busca ser sede por segunda vez
En agosto pasado, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, presentó formalmente la solicitud para que Caracas fuera considerada como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030.
De ser aprobada la candidatura, la capital venezolana volvería a recibir la competición, que ya acogió en 1959. Asimismo, Maracaibo fue sede de los juegos en 1998.
La designación dependerá de los resultados del proceso de evaluación de Centro Caribe Sports.
EFE
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