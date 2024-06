Machado asegura que «en el peor de los casos» la oposición de Venezuela tiene el «80% de los apoyos»

Madrid, España.– La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este miércoles que «no hay mayor prioridad» ahora mismo para Venezuela que «lograr una transición» democrática en el país y aseguró que «en el peor de los casos» la coalición opositora tiene un «80 % de los apoyos» para las próximas elecciones del 28 de julio.



Machado hizo estas declaraciones en un vídeo difundido hoy durante el XVII Foro Atlántico celebrado en Madrid. En el audiovisual aparece junto al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, donde ambos responden a preguntas de Álvaro Vargas Llosa. Dicho festival lo organizó la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.



La dirigente venezolana acusó al gobierno de Nicolás Maduro de tener «alianzas geopolíticas con Rusia» por lo que aseguró que «no hay prioridad mayor desde el punto de vista geopolítico que lograr una transición ordenada en Venezuela» que arranque tras los comicios del próximo mes donde, dijo contar, «en el peor de los casos», con el «80% de los apoyos».

Necesidad de transición

Machado subrayó que esta transición «no es solo posible, sino deseable». Asimismo, aseguró que ya «hay tensiones» dentro del propio Ejecutivo porque hay quienes «ven que es insostenible lo que representa el régimen».



«Estamos dispuestos a llevar un proceso de negociación con garantías para todas las partes, pero no vamos a aceptar que se cierre este proceso electoral o se pretenda imponer por la fuerza un resultado», incidió antes de recordar que en estos comicios «hay mucho en juego para los venezolanos».



Por su lado, González Urrutia se mostró seguro de que el próximo 28 de julio, la oposición obtendrá «una abrumadora victoria». Del mismo modo afirmó que «en el nuevo Gobierno cabrán todos» los venezolanos.



«Incluso para los que no piensen como nosotros, será un Gobierno de unidad, que va más allá de las fuerzas políticas, con un mensaje donde el adversario sea visto como adversario y no como enemigo. Por eso hemos dicho siempre que aquí cabemos todos», insistió.

Con información de EFE