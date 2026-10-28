¿Alerta mundial? Japón, Reino Unido y EE. UU. se preparan ante posibles crisis

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Japón, Reino Unido y Estados Unidos figuran en una serie de iniciativas y advertencias relacionadas con la preparación ante posibles emergencias, desde grandes desastres naturales hasta amenazas militares y la continuidad de operaciones estratégicas.
Japón anunció un llamado nacional para el 2 de noviembre de 2026, con el objetivo de que los hogares refuercen sus reservas de alimentos, agua y suministros esenciales. El ministro de Gestión de Desastres, Goshi Hosono, recomendó disponer de provisiones para al menos 72 horas y, preferiblemente, para siete días, ante la posibilidad de que la ayuda pública tarde en llegar.
En el Reino Unido, el secretario de Defensa, Wes Streeting, advirtió sobre la necesidad de fortalecer las capacidades militares europeas ante la posibilidad de que Rusia represente una amenaza directa para la OTAN hacia 2030. El funcionario señaló que los países aliados tienen poco más de 1,000 días para prepararse ante ese escenario.
Advirtió sobre riesgos híbridos que incluyen sabotajes a infraestructuras críticas (como cables submarinos de comunicación), ciberataques y actos hostiles por debajo del umbral de una guerra convencional.
Por otra parte, circula información sobre un supuesto programa del Pentágono denominado FORTRESS, que buscaría garantizar que las principales bases militares estadounidenses puedan operar durante 90 días sin apoyo externo ni conexión a las redes civiles.
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¿Una señal de alerta global?
La coincidencia de estos acontecimientos plantea interrogantes sobre el nivel de preparación de las principales potencias ante posibles crisis. No obstante, las medidas responden a riesgos diferentes: Japón prioriza los desastres naturales, mientras que el Reino Unido se concentra en las amenazas militares.
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