Varios aviones de la Fuerza Aérea de EEUU aterrizan en Haití

Varios ciudadanos haitianos reportan en las últimas 24 horas la llegada de aviones de la Fuerza Aérea de EEUU al aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe.

De acuerdo con las personas que publicaron las imágenes, los aviones han llegado con materiales de

ayuda. Y al menos uno habría llegado con combustible para entregar a la embajada de los Estados

Unidos en Haití.

Las primeras imágenes de los aviones surgieron el domingo, cuando se reportó un avión carguero con

el letrero US Air Force.

First images coming in of US Marines taking over tarmac of Toussaint Louverture International Airport in #Haiti's capital as US military cargo aircraft awaits unloading. pic.twitter.com/UMkRCXJxK6