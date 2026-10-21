Miles de universitarios protestan en Costa Rica contra recortes a la educación

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Mariel Rojas, defendió el papel de las universidades públicas en la atención de las principales necesidades del país.

«Invirtiendo en educación es que se solventa la crisis en seguridad, invirtiendo en educación es que se solventa la crisis en salud. Las universidades públicas sostienen este país y lo van a seguir haciendo, porque aquí estamos los estudiantes para defenderla», afirmó ante periodistas.

Advierten sobre efectos en becas y carreras

Los universitarios señalaron que su protesta no solo busca proteger los fondos para el funcionamiento de las instituciones. También procura respaldar a otros sectores sociales que, según indicaron, podrían verse afectados por las medidas del Poder Ejecutivo y el apoyo de la bancada oficialista en el Congreso.

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Los manifestantes alertaron que una reducción del presupuesto podría disminuir las becas, limitar los cupos para nuevos estudiantes y frenar la apertura de carreras universitarias.

La preocupación es mayor en las sedes regionales, donde más del 80 % de los estudiantes recibe una beca socioeconómica en algunas localidades. Por ello, los universitarios consideran que proteger estos recursos resulta clave para mantener las oportunidades de estudio y el desarrollo de las comunidades.

Presupuesto para 2027 contempla una reducción

El Gobierno de Costa Rica presentó ante el Congreso un proyecto de presupuesto para 2027 por 12,4 billones de colones, equivalentes a unos 27.000 millones de dólares.

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La propuesta representa una reducción del 3,1 % respecto al presupuesto de 2026, en un contexto de aumento de la deuda pública, que supera el 60 % del producto interno bruto (PIB).

El Ministerio de Hacienda informó que alrededor del 40 % de los recursos previstos para 2027 se destinará al pago de la deuda.