Trump está viendo la cobertura electoral por televisión desde la Casa Blanca

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este martes que está siguiendo la cobertura de las elecciones de medio mandato a través de su canal de televisión favorito, la conservadora Fox News.

El mandatario se reunirá con su círculo cercano en el Salón Este de la Casa Blanca para seguir los resultados de los comicios.

El encuentro comenzará a las 19:00, hora local (00:00 GMT), cuando empezarán a cerrar los centros de votación en gran parte de la costa este.

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