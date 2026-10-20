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Trump dispuesto a reunirse con Putin y Xi para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Trump aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para poner fin al conflicto, independientemente de quiénes participen […]

Ruth Salcedo
Trump habla sobre posibles negociaciones con Putin y Xi
Donald Trump afirmó que está dispuesto a reunirse con Vladímir Putin y Xi Jinping para buscar el fin de la guerra en Ucrania. Foto: Fuente Externa
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para poner fin al conflicto, independientemente de quiénes participen en las conversaciones. Sus declaraciones se producen en medio de versiones sobre la posibilidad de celebrar una cumbre sin la presencia del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Me reuniría con quien fuera necesario. Haré todo lo que pueda para poner fin a la guerra, esté alguien presente o no. Haré todo lo que esté en mis manos para acabar con la guerra«, expresó el mandatario estadounidense.

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El mandatario también señaló que busca celebrar una reunión a partir de una propuesta suya. Esto ocurre antes de su viaje a China, previsto para noviembre, donde abordará la desnuclearización.

«Si conseguimos la desnuclearización, habré hecho un gran, gran favor al mundo«, afirmó el presidente estadounidense.

Trump no ofreció detalles sobre la fecha ni las condiciones de una posible reunión con Putin y Xi. Tampoco confirmó si Zelenski participaría en las conversaciones.

EFE

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ETIQUETAS:Estados UnidosDonald TrumpGuerra en UcraniaVladímir PutinXi Jinping
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