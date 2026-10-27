Trump destaca el «trasero de infarto» de Nicki Minaj durante mitin en Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el trasero de la rapera trinitense Nicki Minaj durante un mitin celebrado el pasado domingo 25 de octubre en Port Huron, Michigan, donde participó en un acto de campaña en apoyo al candidato republicano al Senado Mike Rogers.

«Por cierto, hace un rato he visto un trasero de infarto, el de Nicki Minaj. Eso… es imposible no fijarse. Es impresionante. Es imposible no fijarse«, expresó Trump durante su discurso, según la traducción de sus declaraciones.

El mandatario interrumpió momentáneamente su intervención para referirse a la artista, quien lo acompañó ese día en el avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, rumbo al acto político.

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«Vale, voy a volver a mi historia. Espero que Nicki no se haya ofendido, pero nos encanta Nicki. Lleva mucho tiempo con nosotros«, añadió el presidente.

Minaj no subió al escenario junto a Trump, pero su presencia llamó la atención durante la actividad. En un video publicado en X por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, la cantante aparece dentro del avión presidencial elogiando las políticas del mandatario.

«Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca«, escribió Cheung junto al video, al que la rapera respondió con un emoji de risa.