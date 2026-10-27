Trump destaca el «trasero de infarto» de Nicki Minaj durante mitin en Michigan

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el trasero de la rapera trinitense Nicki Minaj durante un mitin celebrado el pasado domingo 25 de octubre en Port Huron, Michigan, donde participó en un acto de campaña en apoyo al candidato republicano al Senado Mike Rogers.
«Por cierto, hace un rato he visto un trasero de infarto, el de Nicki Minaj. Eso… es imposible no fijarse. Es impresionante. Es imposible no fijarse«, expresó Trump durante su discurso, según la traducción de sus declaraciones.
El mandatario interrumpió momentáneamente su intervención para referirse a la artista, quien lo acompañó ese día en el avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, rumbo al acto político.
«Vale, voy a volver a mi historia. Espero que Nicki no se haya ofendido, pero nos encanta Nicki. Lleva mucho tiempo con nosotros«, añadió el presidente.
Minaj no subió al escenario junto a Trump, pero su presencia llamó la atención durante la actividad. En un video publicado en X por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, la cantante aparece dentro del avión presidencial elogiando las políticas del mandatario.
«Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca«, escribió Cheung junto al video, al que la rapera respondió con un emoji de risa.
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El acercamiento de Nicki Minaj a Trump
La relación de Minaj con el presidente ha cambiado con los años. Durante el primer mandato de Trump, la artista criticó algunas de sus políticas migratorias. En 2018, reveló que había llegado a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía cinco años, al pronunciarse contra la separación de familias migrantes.
Sin embargo, en los últimos años se ha acercado al movimiento conservador estadounidense y ha expresado públicamente su apoyo al mandatario. Incluso se ha definido como la «fan número uno» de Trump y ha participado en actividades vinculadas a su Gobierno.
En enero de este año, Minaj afirmó que había recibido gratuitamente una «tarjeta dorada» vinculada a un programa impulsado por Trump que ofrece una vía para obtener la residencia permanente a extranjeros que aporten un millón de dólares al Gobierno estadounidense.
No obstante, funcionarios aclararon al diario The New York Times que la tarjeta entregada a la cantante era un recuerdo. También señalaron que Minaj ya tenía la residencia permanente desde hacía aproximadamente dos décadas y podía solicitar la ciudadanía estadounidense. La artista había dicho que estaba completando ese trámite.
Un mitin en apoyo a Mike Rogers
La actividad se celebró en Port Huron como parte de los esfuerzos de Trump para impulsar la candidatura de Mike Rogers al Senado, quien se enfrenta al demócrata Abdul El-Sayed en la contienda electoral por Michigan.
Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre determinarán el control del Congreso estadounidense.
Minaj, conocida por su numerosa comunidad de seguidores, llamados «Barbz«, se ha convertido en una figura cada vez más visible dentro de los espacios conservadores estadounidenses, en contraste con las críticas que expresó contra algunas medidas migratorias durante el primer mandato de Trump.
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