Trump deberá declarar en diciembre por demanda millonaria contra la BBC

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Una jueza federal de Miami fijó el 11 de diciembre como fecha límite para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preste declaración en el caso de difamación que mantiene contra la cadena británica BBC, según informó Politico.
La nueva fecha se estableció este jueves, luego de que los abogados de Trump cancelaran una declaración que estaba prevista para el 16 de octubre. El proceso forma parte de la demanda que el mandatario presentó en diciembre de 2025, en la que reclama US$10,000 millones a la cadena.
Trump acusa a la BBC de difamación por la edición de un documental emitido antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. También sostiene que la cadena violó una ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas.
Notas relacionadas
Acusación por edición de un discurso
El mandatario afirma que la BBC editó de forma maliciosa su discurso del 6 de enero de 2021. Según su demanda, el montaje dio a entender que invitó a sus seguidores a caminar hacia el Capitolio y a «luchar como demonios» durante el asalto a la sede del Congreso estadounidense.
La jueza Enjoliqué Lett celebró una audiencia este jueves y estableció la nueva fecha para la declaración. Los abogados de Trump habían justificado la cancelación anterior al alegar que el presidente tenía «asuntos de importancia nacional» ese día.
Sin embargo, los representantes legales de la BBC señalaron que Trump hizo campaña para las elecciones legislativas de noviembre en Georgia. También indicaron que luego participó en un acto de recaudación de fondos en su residencia de Florida.
La declaración constituye un interrogatorio dentro del proceso de recopilación de pruebas. El juicio está previsto para el 15 de febrero de 2027.
Jueza cuestiona entrega de documentos
Durante la audiencia, Lett expresó su insatisfacción con los documentos entregados por la defensa de Trump. Además, cuestionó si los abogados habían realizado una búsqueda exhaustiva de las pruebas requeridas.
La jueza advirtió que podría desestimar el caso si la defensa no cumple sus órdenes y entrega la documentación solicitada.
No obstante, la fecha de la declaración podría cambiar nuevamente. Tanto la jueza como las partes reconocieron esa posibilidad si el juez Jeffrey Kuntz decide ampliar el calendario del proceso.
Por ahora, el cronograma establece el 18 de diciembre como fecha límite para concluir la recopilación de pruebas.
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