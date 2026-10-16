Trump amenaza con destruir rápidamente el sitio nuclear iraní de Pickaxe Mountai

Estados Unidos, EE.UU.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar y destruir rápidamente el sitio nuclear iraní de Pickaxe Mountain, al afirmar que su Administración contempla esa instalación como un posible objetivo militar en medio de la guerra contra Irán. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el medio estadounidense Newsmax, el jueves.

“Quizás tengamos que ir allí. Intentaremos atacarlo. Lo destruiremos rápidamente”, expresó el mandatario, quien, sin embargo, descartó confirmar un plan que implique la participación de tropas terrestres estadounidenses en una eventual operación contra esa instalación.

La ‘madre de todas las bombas’

Trump tampoco confirmó los informes sobre el posible uso de la bomba GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas” o MOAB, para atacar objetivos iraníes. No obstante, destacó la capacidad destructiva de esa arma convencional y aclaró que no se trata de un dispositivo nuclear. “Es como una pequeña bomba nuclear. La ‘madre de todas las bombas’ es una bomba enorme, pero no es nuclear”, sostuvo.

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Las declaraciones se producen después de que la cadena CNN informara, citando a varios funcionarios estadounidenses, que los planes militares contemplaban utilizar la MOAB contra infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares de Irán, incluida la zona de Pickaxe Mountain. Se trata de la bomba no nuclear más grande del arsenal militar estadounidense, diseñada para provocar una potente explosión y causar daños considerables en el área de impacto.

El mandatario también se refirió a la posibilidad de poner fin al conflicto y advirtió que una retirada estadounidense sin garantías sobre el programa nuclear iraní podría obligar a Washington a regresar en el futuro. “Queremos garantizar que nunca lleguen a tener un arma nuclear, porque, en mi opinión, si la tuvieran, la usarían de inmediato”, manifestó, al justificar la posición de su Gobierno frente a Teherán.