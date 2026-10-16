Trump amenaza con destruir rápidamente el sitio nuclear iraní de Pickaxe Mountai

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Estados Unidos, EE.UU.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar y destruir rápidamente el sitio nuclear iraní de Pickaxe Mountain, al afirmar que su Administración contempla esa instalación como un posible objetivo militar en medio de la guerra contra Irán. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el medio estadounidense Newsmax, el jueves.
“Quizás tengamos que ir allí. Intentaremos atacarlo. Lo destruiremos rápidamente”, expresó el mandatario, quien, sin embargo, descartó confirmar un plan que implique la participación de tropas terrestres estadounidenses en una eventual operación contra esa instalación.
La ‘madre de todas las bombas’
Trump tampoco confirmó los informes sobre el posible uso de la bomba GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas” o MOAB, para atacar objetivos iraníes. No obstante, destacó la capacidad destructiva de esa arma convencional y aclaró que no se trata de un dispositivo nuclear. “Es como una pequeña bomba nuclear. La ‘madre de todas las bombas’ es una bomba enorme, pero no es nuclear”, sostuvo.
Las declaraciones se producen después de que la cadena CNN informara, citando a varios funcionarios estadounidenses, que los planes militares contemplaban utilizar la MOAB contra infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares de Irán, incluida la zona de Pickaxe Mountain. Se trata de la bomba no nuclear más grande del arsenal militar estadounidense, diseñada para provocar una potente explosión y causar daños considerables en el área de impacto.
El mandatario también se refirió a la posibilidad de poner fin al conflicto y advirtió que una retirada estadounidense sin garantías sobre el programa nuclear iraní podría obligar a Washington a regresar en el futuro. “Queremos garantizar que nunca lleguen a tener un arma nuclear, porque, en mi opinión, si la tuvieran, la usarían de inmediato”, manifestó, al justificar la posición de su Gobierno frente a Teherán.
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Trump aseguró que la guerra podría terminar en un plazo cercano
Pese a las amenazas, Trump aseguró que la guerra podría terminar en un plazo cercano y afirmó que Irán mantiene conversaciones con Estados Unidos. “La guerra con Irán terminará muy pronto. Va a acabar muy pronto”, declaró. Asimismo, sostuvo que las autoridades iraníes han solicitado detener los ataques y que Washington está dispuesto a avanzar en esa dirección mientras continúan las negociaciones.
En paralelo, la Administración Trump contempla una importante venta de bombas de 2,000 libras a Israel, entre ellas las MK-84, consideradas algunas de las municiones convencionales más destructivas del arsenal occidental, según informaciones publicadas por The Washington Post.
Operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza
El posible envío representa un cambio respecto a la decisión del expresidente Joe Biden de suspender la entrega de estas bombas, en medio de las críticas por su utilización durante las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.
La eventual reanudación de esos suministros se produce en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio, que incluyen las amenazas de los hutíes desde Yemen y la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las declaraciones de Trump sobre Pickaxe Mountain y el posible uso de armamento de gran potencia mantienen la atención sobre el alcance de las operaciones militares, mientras persiste la incertidumbre sobre una salida negociada al conflicto.
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